Imu terreni agricoli 2017: esenzioni e calcolo dell’imposta

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti novità per l’Imu 2017 sui terreni agricoli. Negli ultimi anni vi sono state molte variazioni ma finalmente è stata fatta chiarezza sul calcolo di imposta e sulle esenzioni. La circolare n. 9/1993 ha chiarito che i terreni montani sono esenti, pertanto occorre visionare la stessa per controllare la lista completa.

Sono esenti dal pagamento Imu 2017 i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli professionali (art. 1 D. Lgs. n. 99 del 29/03/2004) iscritti al fondo, quelli a “immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”, i terreni incolti o gli orti non adibiti alle attività indicate nell’art. 2135 del Codice Civile. Dopo aver esaminato quali sono le esenzioni passiamo a fornire maggiori dettagli sul calcolo Imu 2017 per i terreni agricoli. L’aliquota unica soggetta a variazione percentuale è compresa tra il 4,6% e il 10,6 per mille. Per i terreni incolti che non rientrano tra quelli indicati in precedenza, l’aliquota ordinariaè dello 0,76% (varia da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%) al reddito domenicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135.

La scadenza per il pagamento dell’Imu 2017 sui terreni agricoli è fissata per il 16 giugno se il contribuente vuole versare l’importo in un’unica soluzione, altrimenti il termine per il saldo della seconda rata è il 16 dicembre. L’imposta sugli immobili si può pagare con bollettino postale o modello F24.