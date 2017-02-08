Sanremo 2017 scaletta seconda serata, ospiti e big in gara: Francesco Totti sbeffeggia Carlo Conti?

Oggi 8 febbraio 2017 va in onda la seconda serata di Sanremo 2017. Il 67° Festival della Canzone italiana entra nel vivo con l’esibizione dei cantanti delle nuove proposte. La scaletta della seconda serata è ricca e articolata e possiamo anticiparvi che saranno proprio i 4 artisti che apriranno la kermesse canora alle 20,40 su Rai1. Questo l’ordine di esibizione: Marianne Mirage, Francesco Guasti, Braschi, Leonardo Lamacchia. La votazione è con sistema misto e prevede il televoto e quello della giuria della sala stampa, i due cantanti che riceveranno più voti parteciperanno alla finale di venerdì sera.

L’ordine di uscita degli altri 11 big in gara a Sanremo 2017 è la seguente: Bianca Atzei, Marco Masini, Nesli-Alice Paba, Sergio Sylvestre, Gigi D'Alessio, Michele Bravi, Paola Turci, Francesco Gabbani, Michele Zarrillo, Chiara, Raige-Giulia Luzi. Come ieri sera alla fine delle esibizioni verrà presentata la classifica, le prime 8 canzoni andranno avanti, mentre per le ultime 3 ci sarà il girone eliminatorio di domani sera. In scaletta per la seconda serata sono previsti tanti ospiti che si alterneranno sul palco di Sanremo 2017. Il più atteso è sicuramente il calciatore Francesco Totti che, dopo il 4 a 0 contro la Fiorentina sbeffeggerà il conduttore Carlo Conti.

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2017 vede la presenza di superospiti del calibro di Keanu Reeves, attore molto apprezzato, della popstar Robbie Williams, della cantante Giorgia che proporrà un medley dei grandi successi portati al Festival e ancora il trio Brignano-Insinna-Cirilli, l’attrice Sveva Alviti che presta il volto a Dalida nell’omonima fiction e, per “Tutti cantano Sanremo” Salvatore Nicotra un impiegato che non si è mai assentato dal lavoro per malattia. Occhi puntati soprattutto sullo share, dopo il grande successo del 50,37% di ieri (numeri che si raggiungono solo quando gioca la Nazionale) si spera che la scaletta della seconda serata di Sanremo 2017, gli ospiti e i big in gara possano sfondare il muro, segnando un nuovo record nella storia del festival.