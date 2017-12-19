Home Intrattenimento Ignazio e Cecilia dopo l'armadio hot, l'amore nei camerini di Tiki Taka?

di Redazione 19/12/2017

Ignazio e Cecilia sempre più focosi che mai? A quanto pare la coppia non riuscirebbe a gestire la propria passione, un po' come accaduto per l'armadio hot al Grande Fratello Vip, anche se i due ragazzi ovviamente hanno più volte messo in chiaro la cosa. Questa volta però secondo, "alcune voci di corridoio", sembra che sia scoppiato l'amore nei camerini di Tiki Taka, sarà vero? L'amore ai tempi del Grande Fratello Vip, ecco Ignazio e Cecilia Il Grande Fratello Vip quest'anno è riuscito a riscuotere un notevole successo, un po' grazie anche al gossip legato a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. A quanto pare tra i due sembra essere davvero amore, almeno così hanno avuto modo di farci vedere sia all'interno della casa che sui social. L'ultima novità di Ignazio e Cecilia è dettata dalle cover per smartphone di coppia. Nonostante alcuni fan non siano assolutamente felici del cambiamento di Cecilia, arrivato troppo frettolosamente... Il tutto ovviamente a danno di Francesco Monte. Il mistero dell'armadio hot, Cecilia: Non è successo niente Il Grande Fratello Vip si è concluso già da due settimane eppure si continua a parlare in modo incessante di Cecilia e Ignazio... Dentro l'armadio. Tanto che molti all'interno del mondo del gossip hanno ironizzato chiamando la news: Il mistero dell'armadio hot. La coppia nata all'interno della casa del GF Vip ogni qual volta viene interrogata sull'episodio cerca di deviare la conversazione in qualsiasi modo perché, ovviamente, l'imbarazzo prende il sopravvento. Solo Cecilia in più interviste continua a ribadire dicendo "Non è successo niente", anche se i fan continuano a non credere alla storia riguardante il semplice bacio. Ma dopo l'armadio hot, ecco che arriva anche l'amore nei camerini di Tiki Taka! Ignazio e Cecilia fanno sesso in camerino? Anche oggi si torna a parlare degli incidenti hot di Ignazio e Cecilia... A quanto pare i due non riescono a stare "fisicamente" lontani l'uno dall'altra, lasciandosi travolgere dalla passione ogni volta possono, anche se in realtà non potrebbero. Durante la puntata di Tiki Taka Ignazio Moser ha confessato a Pierluigi Pardo di aver fatto sesso con Cecilia dentro uno dei camerini di Mediaset, senza però specificare "quando"... Che sia stato proprio poco prima delle interviste rilasciate a Mattino Cinque?

