Sanremo 2018 conduttori: Barbara D’Urso tra i favoriti?

Dopo una intensa stagione televisiva tra Pomeriggio5 e Domenica Live,è ufficialmente in vacanza, anche se la parola riposo non fa parte del suo vocabolario. Per lei, le ferie sono andare in balera la sera, mangiare sano e fare lezione di danza al mattino, oltre a pensare alla TV, a se stessa, ai suoi due figli e al suo pubblico che la ama e la segue da anni. Neanche la concorrenza domenicale di Massimo Giletti alla Rai l’ha spaventata, anzi, ha sbaragliato la concorrenza. E proprio per i successi ottenuti che potrebbe avvenire la consacrazione: si mormora che tra i papabili conduttori del, Carmelita sia una dei favoriti, nonostantesia stato confermato da poco. Una donna al timone della kermesse dell’Ariston, anche se è in forse anche la location della gara canora più famosa in Italia e nel mondo? Sicuramente, e perché non Barbara D’Urso, la quale, oltre che ballerina, attrice e conduttrice, è anche cantante: il suo singoloè un cult per i fan di Carmelita, e la stessa Barbara ha dichiarato al giornale Today che il suo sogno è proprio quello di condurre Sanremo prima o poi. Ma cosa succederebbe se Barbara D’Urso fosse uno dei possibilifavoriti del? I fan non dovranno preoccuparsi, perché Domenica Live e Pomeriggio5 non verrebbero cancellati dal palinsestoné Carmelita verrebbe licenziata dal Biscione, azienda in cui ha iniziato la sua carriera e che l’ha lanciata.è stata la prima a unire Rai e Mediaset, anche per combattere la prepotenza di Sky, per ben due volte, dapprima come ospite e poi come co-conduttrice a fianco di Carlo Conti. E sognare non costa nulla: nonostante si siano fatti una guerra mediatica feroce, lei esono legati da una forte amicizia, tanto che a Barbara piacerebbe condurre la kermesse canora con lui. Ma i gossip rivelano che in Viale Mazzini si stia studiando una strategia per incrementare gli ascolti ottenuti grazie a Queen Mary, quindi Fabio Fazio sarà affiancato dalla bella Barbara?