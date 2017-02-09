Uomini e donne gossip Manuel Vallicella: Francesca e i versi d’amore su Instagram

Manuel Vallicella ancora al centro del gossip di Uomini e Donne. Sebbene il tronista non abbia ancora preso una decisione le sue corteggiatrici fanno a gara sui social per convincerlo a rimanere. L’ultima in ordine di tempo sarebbe Francesca Maturanza, già prima di lei Carmen Rimauro aveva cercato di affidare ad Instagram un messaggio speciale per il tronista Manuel Vallicella ma per gli esperti di gossip, il bel veronese potrebbe restare a Uomini e donne dopo la dichiarazione della corteggiatrice.

Francesca Maturanza piace molto a Manuel Vallicella, nonostante la giovane età il tronista di Uomini e donne vede in lei una donna matura. Come sappiamo, Manuel dopo una lunga relazione è rimasto single e la delusione l’ha portato ad odiare le donne. Quando si è rimesso in gioco per corteggiare Ludovica Valli le cose non sono andate come sperava e anche l’esperienza da tronista rischia di fallire. Maria ha chiesto a Manuel Vallicella di prendersi un periodo di pausa per riflettere e noi siamo sicuri che il tronista è molto attento a quello che fanno le sue pretendenti su Instagram e ai gossip che le riguardano.

Francesca Maturanza su Instagram ha dedicato a Manuel Vallicella i versi che Giulietta ha pronunciato a Romeo dal balcone e non si tratta di una coincidenza visto che il tronista vive nella città dei due innamorati. Non solo versi d’amore famosi ma anche semplici messaggi, sempre su Instagram Francesca fa volare il suo pensiero a Manuel, ovunque sia. Anche se non ha scritto il suo nome è chiaro che sia rivolto proprio al tronista. Mentre Vallicella è impegnato a riflettere ci sono già i primi rumors sul suo sostituto al trono classico di UeD: Alessandro Schincaglia e Alessandro Calabrese. Sono solo gossip? Vi aspettiamo presto per le nuove news di Uomini e donne.