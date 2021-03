Sanremo 2021: Federico Poggipollini e Annalisa si esibiscono con la cover “la musica è finita”

Il festival di Sanremo 2021 entra nel vivo con la serata dedicata alle cover e protagonisti sono stati Annalisa e Federico Poggipollini, ex chitarrista dei Litfiba.

Chi è Federico Poggipollini

Federico Poggipollini è uno dei volti storici della musica italiana, si tratta infatti del musicista considerato il più bravo chitarrista d’Italia e a contenderselo sono stati artisti del calibro dei Litfiba e Luciano Ligabue. La sua carriera inizia nel 1990 quando partecipa all’album El Diablo dei Litfiba, allora composti da Piero Pelù e Ghigo Renzulli, è protagonista poi degli album Sogno Ribelle e Terremoto. Nel 1994 a volerlo al proprio fianco è Luciano Ligabue e qui diventa Capitan Fede Poggipollini.

La carriera da solista di Federico Poggipollini

La sua bravura lo porta però a tentare la carriera da solista e nel 1998 esce l’album Via Zamboni 59. Naturalmente non smette di essere al fianco anche di grandi artisti come chitarrista ed è in procinto di pubblicare il suo sesto album. Nella vita privata è accompagnato da Enrica Di Menna, compagna storica con la quale ha avuto due figlie: Cloe e Flora. I due vivono a Bologna lontani dalle luci dei riflettori.

La musica è finita

La performance canora di Annalisa e Federico Poggipollini nell’edizione del Festival di Sanremo 2021 ha avuto ad oggetto il brano “la musica è finita” di Ornella Vanoni, i due insieme hanno dato vita ad una versione inedita dove alla dolcezza delle note musicali di Annalisa, si è alternata la voce rock di Federico, ed è proprio tale contrasto che ha portato il chitarrista ad affrontare questa sfida. L’artista ha dichiarato di essere affascinato dal mix creato dalla chitarra e dall’arrangiamento dell’orchestra.

La classifica di Sanremo 2021

Nel frattempo crea un certo scalpore la performance di Irama, infatti il cantante non è presente sul palco del Festival in quanto alcuni suoi musicisti sono risultati positivi al Covid e, sebbene lui sia negativo, è in isolamento cautelativo. Nonostante questo imprevisto e quindi l’esibizione registrata e mandata in onda, Irama nel Sanremo 2021 risulta essere terzo nella classifica demoscopica e temporanea. Per quanto invece riguarda la classifica delle radio di Sanremo 2021 il suo brano “La genesi del tuo colore” risulta essere quarto. A precederlo ci sono i brani di Gaia, Colapesce e Di Martino e al terzo posto del podio la coppia Fedez e Michielin.