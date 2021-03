Daniele Silvestri e la lunga amicizia con Max gazzè

Ieri sera, serata dei duetti a Sanremo 2021, sono saliti sul palco due grandi amici: Max Gazzè e Daniele Silvestri. Insieme alla The Magical Mistery Band hanno proposto un’interessante versione del brano ″Del Mondo″ del gruppo C.S.I.

Storia di un’amicizia

La cover presentata da Gazzè e Silvestri si piazza all’ottavo posto della classifica sanremo 2021. Al vertice troviamo ancora Ermal Meta mentre al secondo svetta inaspettata la canzone ″Io che amo solo te″ cantata da Orietta Berti insieme a LeDeva.

La versione del brano scelto dal ″farmacista″ Gazzè ci regala un piccolo gioiello senza tempo, una ballata quasi parlata di un brano che appartiene al circuito della musica indipendente. L’intesa tra Gazzè e Silvestri è evidente e sottolinea l’amicizia fraterna e la complicità dettate da un lunga e affettuosa frequentazione.

Il gruppo però non è completo perché manca il terzo grande amico ovvero Nicolò Fabi. I tre si sono conosciuti agli inizi degli anni 90 al Locale, il ritrovo in via del Fico a Roma dove andavano per suonare i loro pezzi.

L’amicizia è diventata anche un sodalizio professionale che li ha visti partecipare spesso a dei progetti comuni, come quello inserito nella scaletta sanremo terza serata.

Chi è Daniele Silvestri

Alzi la mano chi non ha mai fischiettato qualche strofa de “Le cose che abbiamo in comune” o de “La Paranza”, due successi che Silvestri ci ha regalato lo scorso decennio. Il cantautore romano è un autentico figlio d’arte, la mamma è una cantante jazz mentre il padre era un noto autore teatrale e televisivo che ha collaborato a lungo con Maurizio Costanzo.

Daniele mostra subito una spiccata passione per la musica tanto che a 14 anni, invece del canonico motorino, chiede una tastiera.

Il giovane cantante esordisce nel 1994 , vincendo la “Targa Tenco” con il primo disco. Da quel momento in poi colleziona un successo dietro l’altro, proponendoci canzoni impegnate ma anche scanzonate. Alcune di queste, pur piazzandosi in basso nella classifica sanremo, sono diventate in breve tempo delle hit molto apprezzate anche dai critici musicali. Nel 2003 vince il prestigioso ″Premio Amnesty Italia″ con la canzone ″Il mio nemico″

La vita privata

Daniele Silvestri è stato sposato dal 2000 al 2009 con l’attrice Simona Cavallari dalla quale ha avuto due figli, Pablo Alberto e Santiago Ramon. Nel 2021 sposa Lisa Lelli, la sua manager e nel 2014 la coppia ha un figlio, Oliver.