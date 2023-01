Sanremo 2023, duetti ufficiali della serata cover: lista completa

Svelati i duetti ufficiali della serata cover del Festival di Sanremo 2023, dopo le voci degli ultimi giorni arrivano le conferme di Amadeus e Gianni Morandi.

Sanremo 2023, duetti ufficiali della serata cover

La serata cover del Festival di Sanremo ha fatto molto parlare negli ultimi giorni. Dopo che un quotidiano ha svelato alcuni nomi di artisti che si sarebbero esibiti insieme sul palco dell’Ariston, Fiorello aveva affrontato la questione durante un episodio di Viva Rai2!, facendo ascoltare una nota vocale in cui Amadeus e Gianni Morandi gli comunicavano in confidenza tutti i duetti.

Non sono mancate ulteriori speculazioni, con voci relative ad un possibile duetto di Marco Mengoni e Mahmood, successivamente smentite per grande scontento dei fan di entrambi gli artisti. Mahmood sarà comunque sul palco dell’Ariston con Blanco per cantare “Brividi”, che ha vinto la scorsa edizione.

Finalmente, sempre durante la messa in onda di Viva Rai2! con Fiorello, con la partecipazione dei due conduttori di Sanremo 2023, sono stati rivelati ufficialmente tutti i duetti della serata cover, nonché le canzoni che ogni coppia porterà sul palco.

Lista completa esibizioni della serata cover

Di seguito la lista completa delle esibizioni per la serata cover del Festival di Sanremo 2023: