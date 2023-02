Sanremo 2023: Gianluca Grignani interrompe l’esibizione e difende Blanco

Gianluca Grignani approfitta dei problemi tecnici a Sanremo per esprimere solidarietà al giovane cantante Blanco.

Sanremo 2023: un Festival di problemi tecnici

Sembra che i problemi tecnici durante il Festival di Sanremo 2023 siano più che frequenti, sia che si tratti di ospiti che di artisti in gara, è palese anche per gli spettatori da casa che spesso qualcosa non funziona come dovrebbe.

Nel corso della Prima Serata del Festival di Sanremo 2023, Blanco ha cantato prima “Brividi” con Mahmood, canzone vincitrice della scorsa edizione, e dopo ha provato a portare sul palco dell’Ariston il suo nuovo singolo, intitolato “Isola delle Rose”.

Il pubblico a casa ha notato in entrambi i casi la presenza di problemi tecnici relativi al sonoro, che nella prima esibizione sono stati meno evidenti rispetto alla seconda. Quello che però in moltissimi non hanno capito, è che era comunque previsto che durante la performance di Blanco i fiori andassero distrutti.

Tant’è vero che durante la pubblicità, il giovane cantante aveva anche fatto delle prove, e una responsabile della scenografia fa sapere che erano state preventivamente rimosse tutte le spine delle rose proprio per evitare che durante l’esibizione il palco si rovinasse.

Adesso, i problemi tecnici hanno fatto sì che Blanco non riuscisse a cantare e si concentrasse esclusivamente sulla distruzione della scenografia, che di conseguenza è risultata fuori contesto e ha causato scalpore tra gli spettatori.

Blanco si è scusato personalmente con Amadeus e poco dopo anche con la città di Sanremo tramite post su Instagram. Le sue scuse non hanno in alcun modo placato il malcontento che si è concretizzato in insulti vari e gratuiti nella sezione commenti del post.

Gianluca Grignani interrompe la sua esibizione ed esprime solidarietà a Blanco

Gianluca Grignani, artista in gara a Sanremo 2023 con la canzone “Quando ti manca il fiato”, nel corso della Terza Serata del Festival, ha dovuto interrompere la sua esibizione per evidenti problemi tecnici e ha approfittato per spendere alcune parole in difesa di Blanco. Grignani spiega “A 50 anni ho imparato come si fa a fare queste cose, a 20 anni non lo avrei saputo fare”.

Subito dopo, a Rai Radio 2 Gianluca Grignani ribadisce quanto detto sul palco, dimostrando soprattutto empatia: “È stata un’opportunità per dire una cosa importante. Ho detto: Io a 50 anni lo so fare, so fermarmi e spiegare. A 20 anni non lo so fare, non lo sapevo fare. E quindi voglio dire, mi sono spiegato senza dire niente. Ci tenevo a dirlo“.