Sanremo 2023: share, ospiti e classifica della Terza Serata

La Terza Serata di Sanremo 2023 ha visto sul palco dell’Ariston tutti gli artisti in gara e numerosi ospiti nazionali e internazionali. Stilata anche la prima classifica che tiene conto di televoto e giuria demoscopica.

Festival di Sanremo 2023: share e ospiti della Terza Serata

La Terza Serata del Festival di Sanremo 2023, durante la quale hanno cantato tutti i 28 artisti in gara, ha registrato un numero di spettatori di poco inferiore rispetto alle prime due. Lo spettacolo è stato visto da una media di 9.240.000 spettatori, che equivale al 57,6% di share. Nella Terza Serata di Sanremo 2022 la media d’ascolto fu di 9.369.000 spettatori (il 54.1% di share).

Tornando a Sanremo 2023: nella prima metà della serata (dalle 21.25 alle 23.31) gli spettatori sono stati circa 13 milioni 341 mila; nella seconda metà (dalle 23.40 all’1.59) gli spettatori sono scesi a circa 5 milioni 584 mila.

Oltre alle canzoni dei 28 artisti che gareggiano nella 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana, sul palco del Teatro Ariston si sono susseguiti ospiti nazionali e internazionali.

La co-conduttrice della terza serata è stata la campionessa Paola Egonu, pallavolista della nazionale italiana. Inoltre, sul palco dell’Ariston sono tornati per il terzo anno di fila i Måneskin, con Zitti e Buoni, I Wanna be your Slave, The Loneliest, e l’ultimo singolo Gossip feat. Tom Morello, anche il celebre chitarrista era ospite a Sanremo con il gruppo rock. Sul palco anche Sangiovanni e Massimo Ranieri, mentre il comico della terza serata è stato Alessandro Siani.

Classifica della Terza Serata del Festival di Sanremo 2023

La classifica generale della Terza Serata è stata definita non solo dalla Sala Stampa, ma anche dalla Giuria Demoscopica e dal Televoto. Le posizioni di alcuni artisti sono infatti cambiate notevolmente rispetto alla classifica precedente. L’esempio più eclatante è stato Mr Rain con “Supereroi”, che dal 17esimo posto vola sul podio.

Di seguito la classifica generale della Terza Serata di Sanremo 2023.

1. Mengoni

2. Ultimo

3. Mr Rain

4. Lazza

5. Tananai

6. Madame

7. Rosa Chemical

8. Colapesce Dimartino

9. Elodie

10. Giorgia

11. Coma_Cose

12. Gianluca Grignani

13. Modà

14. Paola e Chiara

15. LDA

16. Ariete

17. Articolo 31

18. Mara Sattei

19. Leo Gassmann

20. Colla Zio

21. Levante

22. Cugini di Campagna

23. gIANMARIA

24. Olly

25. Anna Oxa

26. Will

27. Shari

28. Sethu

La Quarta Serata, e penultima, del Festival di Sanremo è dedicata alle cover. Tra i superospiti del 10 febbraio 2023 figurano gli attori della popolare serie Rai “Mare Fuori”, che canteranno la sigla e promuoveranno la terza stagione, i cui primi 6 episodi sono già disponibili in streaming su Rai Play, e gli altri 6 arriveranno il 13 febbraio. Tutta la terza stagione verrà poi trasmessa in prima serata su Rai 2.