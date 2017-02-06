Uomini e Donne rumors Torno Classico: Dopo l'addio di Manuel Vallicella, Alessandro Schincaglia sarà il nuovo tronista?
di Redazione
06/02/2017
Non si placano i tanti rumors di Uomini e Donne riguardanti l'addio di Manuel Vallicella, pronto ad abbandonare il trono dopo poche settimane. La redazione del programma però pare che abbia già trovato un valido sostituto! Il nuovo tronista potrebbe essere proprio lui, Alessandro Schincaglia ormai ex corteggiatore di Sonia Lorenzini. Le nuova fase del Trono Classico, che andrà in onda dopo Sanremo 2017, si prevede più animata che mai...
Uomini e Donne Trono Classico puntate: Alessandro Schincaglia da corteggiatore a tronista?Fulmini, lampi e saette sono già state previste per le prossime puntate di Uomini e Donne? La risposta a questa domanda dipende soprattutto dalla reazione che avrà Sonia Lorenzini non appena scoprirà che effettivamente Alessandro Schincaglia sarà il suo collega nel Trono Classico. Sonia Lorenzini non sta vivendo molto serenamente la sua esperienza sul trono, infatti recentemente l'ormai ex corteggiatore Alessandro Schincaglia ha deciso di abbandonare il programma avendo perso la fiducia nella tronista torinese. Il ragazzo adesso sarebbe pronto per il passaggio alla fase successiva di Uomini e Donne? Schincaglia nel corso delle ultime settimane aveva conquistato non solo il pubblico del programma ma anche la stessa Maria De Filippi e la sua redazione, i quali hanno dedicato questa fase del programma a chi non ha avuto molta fortuna come corteggiatore, regalandogli una seconda possibilità.
Uomini e Done news: Sonia Lorenzini e Alessandro Schincaglia nuovamente l'uno contro l'altra?Quanto avvenuto per Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella ecc... Potrebbe ripetersi anche per Alessandro Schincaglia che da corteggiatore diventerebbe tronista. La news al momento riguardante il futuro di Alessandro Schincaglia all'interno del programma non è stata confermata, dato che ancora oggi non sono ben chiare le intenzioni di Manuel Vallicella. Ma come reagirebbe Sonia Lorenzini se alla sua destra trovasse seduto Alessandro Schincaglia che per diverso tempo era nella sua rosa dei candidati?
