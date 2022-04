Anche in occasione della Pasqua 2022 la Santa Messa viene celebrata direttamente da Papa Francesco, che ha lanciato un messaggio di benedizione importantissimo e ha avuto modo di parlare, in occasione della giornata del sabato santo, dell’importanza del giorno di Pasqua e del bisogno di pace che c’è nel mondo. Durante la Santa Messa di Pasqua 2022 non ci sarà un’omelia, da parte di Papa Francesco, come da tradizione consolidata della Chiesa cristiana; per questo ci si rifà alle parole che sono state pronunciate da Papa Francesco in occasione di sabato santo, unite alla benedizione di Papa Francesco in diretta.

La benedizione di Papa Francesco durante la Santa Messa Pasqua 2022

Come tutti ben sapranno, durante la Santa Messa di Pasqua 2022 non ci sarà l’omelia da parte di Papa Francesco, che ha già realizzato la sua omelia durante il sabato santo. Le parole di Papa Francesco appaiono come fondamentali in un momento storico molto delicato, segnato dalle guerre e dalle insicurezze della popolazione globale.

Il Pontefice ha spiegato che «Con Gesù risorto, nessuna notte è infinita». Nel messaggio di benedizione di Papa Francesco in occasione della Santa Messa di Pasqua 2022, il Pontefice ha spiegato quanto segue: «Troppo spesso guardiamo la vita e la realtà con gli occhi rivolti verso il basso; fissiamo soltanto l’oggi che passa, siamo disillusi sul futuro, ci chiudiamo nei nostri bisogni, ci accomodiamo nel carcere dell’apatia, mentre continuiamo a lamentarci e a pensare che le cose non cambieranno mai. E così restiamo immobili davanti alla tomba della rassegnazione e del fatalismo, e seppelliamo la gioia di vivere. Eppure il Signore, in questa notte, vuole donarci occhi diversi, accesi dalla speranza che la paura, il dolore e la morte non avranno l’ultima parola su di noi».

Nel suo messaggio per la Pasqua 2022 Papa Francesco ha concluso il suo discorso dicendo che «il male non ha più potere, il fallimento non può impedirci di ricominciare, la morte diventa passaggio per l’inizio di una vita nuova. Perché con Gesù, il Risorto, nessuna notte è infinita; e anche nel buio più fitto, in quel buio brilla la stella del mattino».

Santa Messa di Pasqua 2022 e benedizione di Papa Francesco: dove vederla in tv, streaming e quando inizia

La Santa Messa di Pasqua 2022 vedrà la benedizione “Urbi et Orbi” di Papa Francesco. Per vedere la Santa Messa di Pasqua 2022 in diretta si potrà selezionare i canali Rai 1 e Tv2000. Per tutti coloro che volessero vedere la benedizione di Papa Francesco in streaming, c’è la possibilità di farlo su Youtube attraverso il canale Vatican News.