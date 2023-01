Sanzione massima per la società di Donald Trump: 1,6 milioni di dollari. Secondo l’accusa, la Trump Organization ha frodato il fisco per 15 anni.

Sanzione record: 1,6 milioni di dollari alla società di Donald Trump per frode fiscale

La società di Donald Trump dovrà pagare una multa di 1,6 milioni di dollari per frode fiscale. La Trump Organization è stata condannata per 17 reati, tra questi anche associazione a delinquere e falsificazione di documenti aziendali.

Secondo le accuse, la Trump Organization ha frodato il fisco per 15 anni: la società dell’ex presidente degli Stati Uniti nascondeva i compensi che elargiva ai top manager dell’azienda mascherandoli da forme di benefit come alloggi e euro di lusso.

L’assistente procuratore distrettuale Joshua Steinglass, nell’atto della lettura della sentenza, ha dichiarato: “La vastità di questa frode merita la più grande sanzione finanziaria autorizzata dalla legge”.

Multa da 1,6 milioni di dollari, dunque, per la Trump Organization: l’importo, imposto dal giudice di New York Juan Manuel Merchan, sarebbe equivalente al doppio delle tasse che alcuni dirigenti della società di Trump hanno evaso negli ultimi 15 anni.

Sembra che l’ex presidente Donald Trump non fosse coinvolto, così come i suoi figli, e che non fosse a conoscenza delle frodi fiscali protratte dalla Trump Organization.

1,6 milioni di dollari: sanzione più simbolica che rilevante

L’importo della multa, ovvero 1,6 milioni di dollari, sarebbe tuttavia minimo rispetto alle cifre esorbitanti manovrate dalla Trump Organization. Si consideri che un singolo appartamento nella Trump Tower costa molto di più.

Quindi, la sanzione da record, sebbene pari al massimo importo consentito dalla legge, non è abbastanza per avere un impatto concreto sulla società dell’ex presidente USA e sul futuro degli affari.

La multa sarebbe quindi più che altro simbolica e dannosa per la reputazione della Trump Organization, soprattutto ora che Donald Trump sta organizzando la sua campagna per tornare alla Casa Bianca con le prossime elezioni.

In risposta alla sanzione, la Trump Organization ha respinto le accuse di frode fiscale e ha dichiarato: “Questi pubblici ministeri politicamente motivati ​​non si fermeranno davanti a nulla pur di colpire il presidente Trump e continuare l’infinita caccia alle streghe iniziata il giorno in cui ha annunciato la sua presidenza“.