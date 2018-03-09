Home Intrattenimento Sara Affi Fella e Lorenzo, ecco che arriva l'intromissione di Nicola Panico?

Sara Affi Fella e Lorenzo, ecco che arriva l'intromissione di Nicola Panico?

di Redazione 09/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sara Affi Fella e Lorenzo, ma potremmo tranquillamente dire anche Sara e Luigi data la confusione della tronista... Secondo alcuni rumors però proprio al limite della fine del percorso fatto dalla tronista napoletana Uomini e Donne, ecco che potrebbe arrivare l'intromissione di Nicola Panico. Sara la scelta, chi Trionferà Lorenzo e Luigi? Sembrerebbe che ormai non manca poco al momento sarà la scelta... La tronista napoletana adesso potrebbe approfondire in maniera concreta la conoscenza con Lorenzo Riccardi e quella con Luigi. La molla sarebbe scattata dopo il bacio avvenuto tra Sara Affi Fella e Lorenzo, seguito da momentaneo addio di Luigi Mastroianni convinto a tornare nel programma solo dopo l'insistenza della tronista. La napoletana sembra essere sempre più attratta e convinta dei modi di fare di Luigi Mastroianni, i corteggiatori che ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne grazie alla sua triste storia proclamandosi vittima di bullismo. Ma quello che stanno cercando di capire fanno al momento è chi sarà la scelta tra Lorenzo e Luca? Uomini e Donne l'addio di Nicolò Fabbri Questa seconda fase del trono classico di Uomini e Donne in un certo qual modo doveva rappresentare un riscatto per Niccolò Fabbri. L'ex corteggiatore di Sabrina Ghio era stato chiamato all'interno del programma di Uomini e Donne proprio da Sara Affi Fella che era intenzionato ad approfondire la conoscenza. Secondo alcuni rumors sembrerebbe che l'atteggiamento di Sara l'abbia così convinto ad abbandonare Uomini e Donne, affermando che non sarebbe nata effettivamente la scintilla tra lui e la tronista. Sarà così o era solo paura di rivivere la brutta esperienza avuta con Sabrina Ghio? Nicola panico Uomini e Donne indizi social Nel corso di queste ultime ore sono diversi fan della coppia Sara Affi Fella e Nicola Panico che stanno cercando di capire se il ragazzo arriverà o no negli Studios di Uomini e Donne. Fin dall'inizio del percorso di Sara come tronista si è sempre parlato di un possibile arrivo Uomini e Donne di Nicola Panico, ma è confermato nonostante alcuni battibecchi sui social avvenuti con alcuni corteggiatori. In queste ultime ore però i fan sono a caccia di indizi Social per capire quale sarà la prossima mossa di Nicola Panico. La domanda In questo caso però resta sempre la stessa: vedremo Nicola Panico Uomini e Donne? Al momento purtroppo non vi alcune indiscrezioni sulla vicenda, dato che lo stesso Nicola Panico settimane fa su Instagram ma scritto "Meglio soli che con chiunque".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp