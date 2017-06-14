Maria De Filippi conduce Buona Domenica? Il futuro di Barbara D’Urso

Domenica Live a rischio chiusura? Barbara D’Urso deve stare molto attenta perché in casa Mediaset potrebbe succedere di tutto in futuro. Secondo quanto riportato dal sito Tvzap, il giornalista Maurizio Costanzo avrebbe intenzione di tirare fuori dal cassetto il vecchio sogno di riportare in tv la sua Buona Domenica. Il contenitore pomeridiano che ha appassionato milioni di telespettatori dal 1985 al 1987 e dal 1996 al 2006 è stato uno dei programmi di punta di Canale 5.

A Cologno Monzese circola voce che da qualche tempo Maurizio Costanzo stia lavorando per capire se può condurre Buona Domenica al fianco di sua moglie Maria De Filippi. Ovviamente si tratta solo di rumors non confermati ma nei corridoi di Mediaset, stando ai ben informati, continuano a circolare con molta insistenza. A questo si aggiunge una dichiarazione di Barbara D’Urso a Verissimo che aveva indignato Alfonso Signorini. La conduttrice di Domenica Live aveva affermato che il programma sarebbe appartenuto per sempre a lei. Forse qualcuno le aveva spifferato che Costanzo è molto nostalgico del passato. In ogni caso Maria De Filippi ha già molti impegni tra Uomini e donne, Amici e le produzioni della Fascino.

A mettere a tacere questi rumors ci ha pensato Piersilvio Berlusconi che non sarebbe intenzionato a togliere a Barbara D’Urso lo scettro di regina della domenica pomeriggio. Anche il padre Silvio avrebbe fatto sapere che Carmelita non si tocca. Per il momento quindi Maurizio Costanzo deve rassegnarsi e pensare ad un altro progetto extra-domenicale se vuole condurre un programma con Maria De Filippi.