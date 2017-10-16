Amici 17 anticipazioni e cast: Annalisa, Michele Bravi e Giovanni Caccamo preparatori

Sta per tornare Amici di Maria De Filippi e ci sono tante novità nel cast. L'edizione 2017-2018 avrà tra i protagonisti anche l'ex allieva Annalisa, il vincitore della settima edizione di X-Factor Michele Bravi e il cantautore Giovanni Caccamo. Scopriamo insieme quale sarà il loro ruolo ad Amici 2017.

Maria De Filippi sceglie i preparatori di canto di Amici 2017-18

Manca poco più di un mese all'inizio di Amici 17 e già ci sono le prime novità. A svelare le anticipazioni sul talent più famoso del piccolo schermi ci ha pensato l'informatissimo Davide Maggio. Nel cast di Amici di Maria De Filippi ci saranno tre volti noti della musica italiana molto apprezzati dai giovani: Annalisa Scarrone che ha partecipato ad Amici nel 2011 arrivando seconda e vincendo il Premio della Critica, Michele Bravi vincitore della settima edizione di X Factor (fortemente sostenuto da Morgan che ha lanciato tra gli altri Marco Mengoni) e Giovanni Caccamo cantautore e presentatore televisivo che ha trionfato nella sezione nuove proposte di Sanremo 2015 nonché pupillo di Franco Battiato. Il loro ruolo di preparatori consiste nell'affiancare i professori di canto aiutando gli allievi a preparare le esibizioni.

Anticipazioni Amici 2017: chi sono i professori di canto?

La squadra di collaboratori della nuova edizione di Amici è quasi al completo. Queen Mary cerca di definire la giuria e gli insegnanti per completare il cast. Il ruolo di preparatori di Amici 2017 è qualcosa di inedito per il talent, gli insegnanti di canto infatti dovrebbero seguire di meno gli allievi delegando parte del lavoro. I docenti dopo l'assegnazione dei brani da eseguire in puntata il sabato e nel serale dovranno solo dare dei voti sostituendosi di fatto alla giuria. Ma non ci sono ancora conferme quindi aspettiamo le anticipazioni ufficiali. Per quanto riguarda i nomi dei professori di canto di Amici 2017 però sappiamo già che ci saranno Giusy Ferreri da poco diventata mamma e Paola Turci che più volte si sono dimostrate disponibili a collaborare con Maria De Filippi. Noi speriamo di ritrovare Boosta che nella scorsa edizione ha lavorato molto bene con i ragazzi. Vi aspettiamo presto per il cast definitivo e altre anticipazioni su Amici 2017.