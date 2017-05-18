Home Intrattenimento Sonia Lorenzini diretta Instagram su Desirèe Popper: la risposta ad Alessandro Calabrese



di Redazione 18/05/2017

Le news sui personaggi di Uomini e Donne, in questi giorni, si concentrano sulla scelta di Luca Onestini e quella imminente di Rosa Perrotta, ma anche sulla clamorosa decisione di Desirée Popper di abbandonare il Trono Classico perché, a detta sua , nessun corteggiatore del Trono Classico l’avrebbe colpita fino a farla innamorare. Alessandro Calabrese, ex corteggiatore di Sonia Lorenzini a UeD, ha voluto esprimere il suo parere accusando l’ex tronista di essere egoista e finta e che se avesse conosciuto Mattia Marciano lo avrebbe avvisato. Sonia Lorenzini non ci sta ad essere stata messa in mezzo e ha deciso di rispondere con una frase al veleno con una diretta Instagram che NewsUeD ha anticipato per i fan del popolare programma di Maria De Filippi. Pochi minuti di diretta video su Instagram e poche parole pronunciate da Sonia Lorenzini per sottolineare il concetto: l’ex tronista di Uomini e Donne è in viaggio in macchina con il suo fidanzato Emanuele Mauti (niente paura, guida lui!) e approfittando di qualche minuto libero, Sonia ha risposto ad Alessandro Calabrese che accusa Desirée di essere finta ed egoista, oltre che falsa e ipocrita. Con una sola frase, la ex protagonista del Trono Classico ha steso il suo ex corteggiatore, ricordando anche le vicissitudini successe ai tempi del suo trono. “Il bue che dà del cornuto all’asino. Ma per piacere”…Ecco la frase al veleno con cui Sonia Lorenzini, durante una brevissima diretta Instagram, ha difeso Desirée Popper e attaccato il suo ex corteggiatore, reo di essere stato ambiguo ai tempi del suo Trono Classico e gettato fango su di lei una volta eliminato. Alessandro Calabrese, aveva lasciato Lidia Vella, sua fidanzata ai tempi del Grande Fratello, e a sorpresa si è presentato a Uomini e Donne per corteggiare la bella Sonia, appena salita sul trono. Alessandro vorrà rispondere alle accuse, o interverrà la stessa Desirée?

