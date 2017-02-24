Home Attualità Sciopero Amt Genova, Venerdì nero tra disagi e traffico: info orari e modalità

di Redazione 24/02/2017

Prevista un venerdì di fuoco oggi a Genova per via dell'atteso sciopero Amt annunciato negli scorsi giorni dai vari sindacati al fine di scongiurare la triste ipotesi privatizzazione ma anche il blocco delle assunzioni e varie problematiche che, a detta di questi ultimi e dei lavorati della compagnia di trasporto, sarebbero passate inosservate agli occhi della Regione e dello stesso Comune. Previsto dunque uno sciopero Amt di ben quattro ore dalle 11.45 alle 14.45 (unico servizio garantito quello per gli handicap), proprio nell'orario più trafficato di Genova, una delle città più grandi d'Italia. E' per questo che già in molti hanno previsto diversi disagi alla circolazione cittadina a partire dalle 11. Uno sciopero che vede in prima fila, oltre al personale viaggiante e quello che si occupa di tutti gli altri servizi come assistenza ai clienti, biglietteria ed esattoria, anche esponenti locali dei vari sindacati come Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa-Cisal, che si dicono pronti ad insistere nella battaglia a tutela dei lavoratori di Amt. Genova in sciopero: i lavoratori Amt contro privatizzazione «La politica attuale finora ha dimostrato sul trasporto pubblico genovese un’incapacità gestionale che si riflette negativamente sul tessuto sociale della nostra città e sui lavoratori, che vengono considerati al pari di un bancomat dal quale attingere denaro per sopperire alle risorse che essa stessa taglia di anno in anno», così parlano i sindacati organizzatori dello sciopero Amt di oggi 24 Febbraio a Genova. Ci si astiene dal lavoro dunque per diverse ragioni: da un lato c'è il malcontento diffuso dei lavoratori Amt contro la mancanza di prospettive per il futuro della compagnia e per gli attuali tagli ai finanziamenti, dall'altro il disagio del personale dovuto alla carenza di congedi e riposo ovvero di interventi a tutela della stessa incolumità pubblica. Lo scorso sciopero Amt si era tenuto a Luglio 2016 e aveva avuto una forte incidenza sul servizio programmato urbano.

