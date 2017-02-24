Home Attualità Trono Classico Uomini e Donne anticipazioni nuova tronista, la clamorosa decisione di Maria De Filippi

di Redazione 24/02/2017

Con la scelta di Sonia Lorenzini, felicemente fidanzata con Emanuele Mauti, e l’abbandono di Manuel Vallicella, le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne indicavano che, proprio durante la nuova registrazione del dating show Mediaset condotto da Maria De Filippi, che avverrà sabato 25 febbraio 2017, si presentasse al pubblico una nuova tronista. Da qui, i nomi e le ipotesi più fantasiose, da Asia Nuccetelli ad addirittura Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ma Queen Mary insieme alla Redazione di UeD ha preso una clamorosa decisione che potrebbe cambiare il corso del famoso programma di Canale 5 dedicato all’amore. Insomma, a Mediaset e fuori dagli studi Elios a Roma la situazione si sta complicando e i fan, sentendo le numerose indiscrezioni, sono molto preoccupati. La decisione clamorosa di Maria De Filippi è dovuta al comportamento dei protagonisti maschili del Trono Classico, ovvero Luca Onestini e Marco Cartasegna. Uomini e Donne per un attimo si è trasformato in un ring in quanto i due hanno dato vista dapprima a uno scontro verbale, poi a una rissa con tanto di spintoni: il tutto per una corteggiatrice, Soleil Anastasia Sorgè. Gianni Sperti ha dovuto separarli e Queen Mary, insieme alla Redazione, ha preso una importante scelta riguardo alla nuova tronista. Le ultime anticipazioni del Trono Classico di UeD indicano che la presentazione della nuova tronista, colei che doveva prendere le redini della trasmissione Mediaset e sostituire Sonia Lorenzini, non ci sarà. Davvero Maria De Filippi ha preso questa clamorosa decisione e rinuncia a una possibilità di incrementare gli ascolti del Trono Classico di Uomini e Donne con una nuova tronista? Le anticipazioni sono chiare, come le motivazioni di questa scelta: Luca Onestini e Marco Cartasegna farebbero scintille insieme e il tempo è limitato per far iniziare un nuovo trono, visto che UeD finirà tra la fine di maggio e i primi di giugno. Domani, sabato 25 febbraio 2017, scenderà la nuova protagonista del dating show o Queen Mary vorrà continuare con solo il trono blu?

