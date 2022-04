La separazione tra Elodie e Marracash aveva sorpreso tutti, prima dell’uscita dell’ultimo album in studio del cantante e rapper italiano. Elodie e Marracash avevano collaborato per la realizzazione dell’album, “Noi, Loro, Gli Altri”, tanto che la cantante italiana che ha partecipato ad Amici compariva anche sulla copertina dell’album. I fan di entrambi sapevano che i due erano rimasti in buoni rapporti ma, secondo le indiscrezioni riportate, Elodie e Marracash potrebbero essere di nuovo insieme. Diverse testate di gossip riportano che tra i due c’è una frequentazione avanzata, che potrebbe tramutarsi in nuova relazione. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a tal proposito.

Elodie e Marracash: la separazione prima dell’uscita di Noi, Loro, Gli Altri

Marracash ed Elodie si sono lasciati poco prima dell’uscita dell’ultimo album in studio del cantante e rapper italiano, Noi, Loro, Gli Altri, avvenuta il 17 novembre. Nonostante la separazione, i due hanno mostrato di trovarsi ancora in buoni rapporti, come affermato da Marracash nel corso di una sua intervista e come mostrato da una serie di dettagli: Elodie è presente sulla copertina dell’ultimo album di Marracash, è accreditata nel singolo Crazy Love, a lei dedicato, ed è presente anche all’interno del videoclip del brano, realizzato in collaborazione con Marracash.

La loro frequentazione era iniziata dopo la realizzazione del singolo Margarita, di grande successo, che aveva portato Elodie a realizzare una tanto celebre hit estiva. La cantante ha proseguito la sua carriera con un’altra hit nel 2022, Bagno a mezzanotte, mentre Marracash ha dominato la classifica delle vendite per diverse settimane.

Elodie e Marracash sono di nuovo insieme?

Elodie e Marracash sono di nuovo insieme? Secondo le indiscrezioni, i buoni rapporti in cui erano rimasti i due artisti italiani avrebbero favorito una nuova frequentazione tra i due, che attualmente si trova in uno stadio avanzato. L’indiscrezione è stata riportata dal settimanale Oggi, che non ha offerto molti dettagli a proposito del possibile ritorno insieme di Elodie e Marracash. Tanto è bastato, comunque, per comportare una grande gioia nei fan della coppia, che sono praticamente in subbuglio.