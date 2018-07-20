Trenitalia offerte di lavoro: assunzioni diplomati senza esperienza

Ferrovie dello Stato comunica che sono partite le assunzioni di macchinisti. Per conoscere tutte le offerte di lavoro del mondo Trenitalia, basta collegarsi sul sito ufficiale ed esplorare la sezione “Lavora con noi”. Diverse le posizioni aperte, quelle che vogliamo approfondire riguardano il settore macchinisti. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Assunzioni macchinisti ferroviari 2018

Mercitalia Rail seleziona giovani diplomati da inserire in un contesto formativo e professionalizzante per la figura di macchinista ferroviario ai fini dell'ampliamento dell'offerta commerciale lungo le tratte nazionali e internazionali. Il macchinista si occupa della condotta dei mezzi di trazione sui treni che circolano in Italia e all'estero, sulle tratte autorizzate. Inoltre il macchinista è impegnato nelle attività di controllo e accertamento tecnico dei mezzi di trazione, interviene sugli stessi e sul materiale rimorchiato, inoltre effettua le operazioni di aggancio e sgancio, effettua prove su mezzi di trazione e, ove previsto, sui treni. Si tratta di un lavoro di grande responsabilità, ecco perché sono richieste estrema attenzione, precisione e impegno.

Macchinisti Trenitalia requisiti per candidarsi

Per la posizione di macchinisti Trenitalia cerca giovani senza esperienza di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Tra gli altri requisiti richiesti il possesso di diploma di maturità conseguito presso un istituito tecnico e con valutazione non inferiore a 70/100. La figura richiesta deve avere dimestichezza operativa con i sussidi di Information and Communication Technology, ed essere disponibile a lavorare su turni non cadenzati e alla mobilità territoriale. I giovani che aspirano a diventare macchinisti Trenitalia devono conoscere una lingua straniera, avere i requisiti fisici previsti per il ruolo e completa il profilo la predisposizione alla collaborazione e le ottime capacità relazionali. Il titolo preferenziale è la residenza nelle regioni sedi di riferimento dell'offerta di lavoro.

Ferrovie dello Stato: selezioni, contratto e sedi

L'iter di selezione per macchinisti Ferrovie dello Stato prevede i test attitudinali, il colloquio tecnico-professionale e un colloquio motivazionale La verifica dei requisiti fisici è parte di questo processo per la selezione di personale. Dopo aver superato questa fase, i candidati ritenuti idonei seguiranno un percorso formativo di inserimento che consiste in un tirocinio extracurriculare di 5 mesi e l'indennità di partecipazione mensile (cfr. Linee guida del 25 maggio 2017 art. 1, comma 34; Legge 28 giugno 2012, n. 92). Al termine del tirocinio e a seguito del completamento del percorso formativo, è previsto l'inserimento con contratto di apprendistato professionalizzante di 24 mesi. Le regioni di riferimento dell'offerta di lavoro sono: Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia e Veneto.