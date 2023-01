Il killer della strage di Monterey Park, California, che ha ucciso 10 persone durante le festività per il Capodanno Cinese, si è tolto la vita una volta raggiunto dalla polizia.

Strage di Monterey Park alla festa del Capodanno Cinese: killer si suicida

Monterey Park, in California, è stata il palcoscenico di una tragedia verificatasi durante le festività del Capodanno Cinese. Un uomo armato ha aperto il fuoco in un locale della zona, uccidendo 10 persone e ferendone altre 10. Successivamente l’uomo si è recato in un altro locale a 3 chilometri di distanza, nella vicina cittadina di Alhambra, dove è stato fermato e disarmato da alcuni coraggiosi clienti.

L’uomo sarebbe poi scappato, percorrendo circa 50 chilometri prima di essere raggiunto dagli agenti di polizia. A questo punto, il killer chiuso dentro il suo van ha sparato un colpo rivolto a se stesso, e quando gli agenti hanno aperto la portiera del van, l’uomo era già morto.

Il killer è stato identificato dalla polizia: è un uomo asiatico di 72 anni. L’uomo era un cliente abituale del locale in cui si è poi recato con l’intenzione di uccidere indiscriminatamente, e nello stesso locale era stato addirittura insegnante di ballo.

Monterey Park e Alhambra sono entrambe cittadine in cui vivono consistenti comunità di asiatico-americani. Si sta ancora indagando sul movente che avrebbe spinto l’uomo ad aprire il fuoco, ma non si esclude comunque un crimine di odio.

La sparatoria arriva infatti in un periodo che vede il preoccupante aumento di episodi di violenza e discriminazione contro gli asiatici americani. Il Center for the Study of Hate and Extremism ha rilevato attraverso uno studio che negli Stati Uniti i crimini d’odio contro gli asiatici americani sono aumentati del 39% nel 2021, rispetto al 2020.

Parlano il governatore della California e il Presidente Biden

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha scritto su Twitter:

“Le persone di Monterey Park avrebbero dovuto trascorrere una notte di gioiosa celebrazione del capodanno cinese. Invece, sono rimaste vittima di un orribile e spietato atto di violenza armata. I nostri cuori piangono, mentre continuiamo a monitorare la situazione”

Intanto, il presidente degli USA Joe Biden “si è assicurato che l’FBI stia fornendo pieno supporto alle autorità locali e ha chiesto di aggiornarlo costantemente”, lo scrive su Twitter l’addetta stampa della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.