Scuotiolive Stihl a batteria SPA 65, i dettagli tecnici

Per rendere più veloce l’operazione di raccolta delle olive, STIHL mette a disposizione l’abbacchiatore olive a batterie stihl, un modello capace di facilitare la raccolta e di diminuire i tempi necessari per l’operazione.

Dati tecnici

Lo scuotiolive STIHL a batteria SPA 65 è un dispositivo a batteria ricaricabile con un braccio della lunghezza di 225 cm e un peso di 3,3 kg.

Da punto di vista tecnico, lo STIHL a batteria SPA 65 è un abbacchiatore dotato di due pettini all’estremità, ognuno dei quali è composto da quattro bacchette in carbonio intercambiabili. Queste sono posizionate in modo tale da avere un movimento alternato nel momento in cui si deve andare a scuotere il ramo. La velocità di rotazione dei pettini e delle bacchette è regolabile dal manico posto all’altra estremità dell’abbacchiatore. Qui è presente una leva vicino alla maniglia che permette di cambiare la velocità dei pettini in modo continuo durante l’esecuzione del lavoro. Tramite un semplice tasto, quindi, sarà possibile adattarsi a ogni tipo di situazione e stabilire la potenza di rotazione dei pettini per far cadere le olive anche nei rami più inaccessibili o più interni.

La straordinaria leggerezza dell’abbacchiatore permette un suo uso senza sforzi anche per molte ore senza che il braccio si affatichi durante il lavoro. È presente anche un occhiello e un gancio ai quali si può legare una cinghia a tracolla, per caricare ancora di meno il peso già ridotto dell’abbacchiatore sul corpo del lavoratore.

Il motore

Grande innovazione dal punto di vista del motore in dotazione. STIHL propone un motore elettrico EC ad alta efficienza: in base al tipo di batteria che si va ad installare sull’abbacchiatore, il motore è capace di erogare solo la quantità necessaria di energia per aumentare l’autonomia. Tutto il processo viene gestito in maniera automatica.

Come ogni motore elettrico, anche l’EC di STIHL lavora praticamente senza usura ed è destinato a durare nel tempo. Allo stesso modo, si evita che la batteria installata si consumi rapidamente a causa di un uso elevato; questo ne aumenta notevolmente la durata di vita e l’efficienza in termini di prestazione.

Le batterie

Lo scuotiolive STIHL a batteria SPA 65 viene venduto senza batteria e caricabatteria, questo per permettere all’utente di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze, in base anche alla grandezza del terreno e alla quantità di ulivi presenti su di esso.

Sono disponibili diversi tipi di caricatore: AL 100, AL 300 e AL 500. Il primo è in grado di caricare la batteria AP 80 in circa settanta minuti; diverso invece il discorso per il caricatore AL 300, che carica la batteria AP160 (di durata maggiore) in circa 25 minuti. La maggiore durata si ottiene invece con la batteria AP 300s, da 281 WH, che permette sessioni di lavoro fino a due ore ininterrotte e, se si sceglie di caricarla tramite l’AL 500, un tempo per raggiungere la carica massima di soli 25 minuti.

Chiaramente, la maggiore durata della batteria comporta un suo maggiore peso; per venire incontro agli utenti, STIHL offre la possibilità di disporre anche di zaini in grado di contenere la batteria, che non andrà quindi posizionata direttamente sull’abbacchiatore. Si elimina, così, anche il problema del peso eccessivo per batterie più grandi.

È possibile anche l’acquisto di un accumulatore agli ioni di litio, per sessioni prolungate, e che lavora a regime costante anche dopo centinaia di cicli di ricarica. Anche questo accumulatore può essere trasportato tramite lo zaino e permette quindi non solo di aumentare la durata della sessione di raccolta, ma anche di non gravare eccessivamente sul braccio dell’operatore, che può quindi permettersi ore in più di raccolta affrettando i tempi e aumentando il quantitativo del raccolto.