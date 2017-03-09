Il caffè fa dimagrire, ecco perché berlo durante le diete
09/03/2017
L'estate si avvicina e l'incubo per la maggior parte di noi è proprio la dieta. A cosa dobbiamo rinunciare per rimetterci in forma: dolci, carboidrati....? La cosa che spaventa più di tutto è l'idea di dover dire no al caffè, ma per gli amanti della bevanda nera sta per arrivare una bella notizia: il caffè fa dimagrire! Adesso vi spiegheremo nel dettaglio perché berlo durante le diete. È ufficialmente cominciato il tempo delle diete, veloci, lente, durature... L'obiettivo comune resta quello di perdere i chili in eccesso prima della prova costume. Quando si parla di alimentazione, o appunto diete, sappiamo già che a male in cuore dobbiamo rinunciare a degli alimenti che, purtroppo, incrementano la produzione del grasso nel nostro corpo. In questi casi si fa riferimento a cibi carichi di zuccheri, come merendine oppure gli eccessi di carboidrati. Spesso però qualcuno vi consiglia anche di eliminare il caffè dalla vostra vita quotidiana, motivo per cui un po' tutti andiamo nel pallone e scegliamo di interrompere la cosiddetta dieta. Ma è davvero necessario eliminare il caffè dalla nostra alimentazione? Attenzione, attenzione, rullo di tamburi... No, non dovete eliminare in alcun modo il caffè durante il periodo della diete, né tanto meno dovervi affidare ai caffè senza caffeina (Ndr. Molti cardiologi, ad esempio, consigliano di bere la benda in modo normale ma solo di non eccedere nelle dosi giornaliere. Quanto detto significa che se avete dei particolari problemi al cuore è consigliabile non ingerire dai cinque ai sei caffè al giorno, ma solo uno massimo due). Sfatato il mito riguardante l'eliminazione del caffè dalla dieta, cerchiamo di capire come e quanto berne durante il giorno. La prima e importantissima regola riguarda lo zucchero, se volete assumere caffè durante la dieta ricordare che questo deve essere amaro (Ci dispiace tantissimo per amanti della bevanda nera con l'incremento della dolcezza), ciò significa che è necessario evitare anche i dolcificanti. Il caffè va preso meglio dopo i pasti principali, preferibilmente escluso la sera, dato che questo darà quella marcia in più durante la digestione, accelerandola leggermente essendo appunto un energizzante naturale. L'assunzione di tre caffè al giorno incrementerà i risultati della vostra dieta del 10%... Provare per credere!
