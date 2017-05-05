Stefano De Martino Instagram: spunta un tatuaggio sul collo, cosa significa?

Il nuovo tatuaggio di Stefano De Martino è un angelo: i commenti dei fan su Instagram

Il ballerino Stefano De Martino ha deciso di farsi un regalo speciale, un nuovo tatuaggio. La foto su Intstagram ha ricevuto tantissimi like e i fan gli hanno scritto tantissimi commenti di sostegno. Stefano è un personaggio molto amato, il suo garbo e la riservatezza, lo rendono sicuramente un vip anomalo. L’ex marito di Belen Rodriguez ha sempre preferito stare lontano dai riflettori, un atteggiamento che alla lunga premia. Ricordiamo che a differenza della showgirl americana, De Martino non deve fare di tutto per reinventarsi, nasce come ballerino e la sua arte è una delle più nobili.

Dopo questa piccola premessa torniamo a parlare del nuovo tatuaggio sul collo di Stefano de Martino che ha un significato molto particolare. L’angelo è un omaggio alla profonda fede del ballerino. Per farlo ha scelto di affidarsi al suo tatuatore di fiducia di Torre del Greco e potete seguire le fasi della realizzazione su Instagram Stories. Questo piccolo capolavoro si aggiunge agli altri che ha sul corpo, tra cui uno dedicato all’ex moglie Belen Rodriguez che pian piano sta scomparendo. L’immagine era molto particolare, un marinaio con una ragazza dentro un cuore. Il ballerino ha deciso di rimuoverlo con il laser ma ci vuole tempo.

Accanto all’immagine del nuovo tatuaggio, Stefano De Martino ha scritto “Greatful” (trad. Grato). Un ringraziamento al suo angelo custode che lo protegge dall’alto e che sicuramente non cancellerà. Qualche tempo fa il ballerino ha raccontato di aver fatto un tatuaggio per ogni ragazza con cui ha avuto una relazione, dietro l’orecchio c’è la E (l’iniziale di Emma Marrone). Il mentore di Selfie Le Cose Cambiano ha raccontato di questo rito che forse gli porta sfortuna visto che la sua situazione sentimentale non è delle più serene e tutte le storie con le donne dei tatuaggi sono finite.