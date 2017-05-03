Selfie le cose cambiano 2 anticipazioni: le frecciatine di Belen all’ex marito

Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme a Selfie Le Cose cambiano: le frecciatine della showgirl all’ex marito

Belen e Stefano sono stati i protagonisti della prima puntata di Selfie Le cose cambiano. Le registrazioni della seconda edizione del programma di Simona Ventura sono già iniziate anche se il debutto è previsto per il prossimo lunedì 8 maggio alle ore 21,10 su Canale 5. I riflettori erano tutti puntati su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le cui strade professionali si sono incrociate con la complicità di SuperSimo. In un’intervista a Verissimo, la Ventura ha raccontato che Belen non voleva partecipare a Selfie Le Cose cambiano proprio perché c’era Stefano, poi è riuscita a convincerla perché non devono lavorare a stretto contatto.

Il ruolo scelto per Belen Rodriguez è esterno anche se durante la prima puntata è entrata nello studio principale. La showgirl è arrivata in compagna della donna che ha chiesto aiuto al programma Selfie le cose cambiano e ha lanciato una serie di frecciatine a Stefano De Martino. Chi era presente però ha riferito che il clima era piuttosto disteso, l’ironia di Belen ha colpito ancora e Stefano ha incassato il colpo anche se non previsto dal copione.

Il ballerino di Amici di Maria De Filippi ha detto ad una concorrente che per una donna è molto importante la femminilità e Belen ha commentato piuttosto piccata: «Te ne rendi conto solo ora?». Nonostante questa battuta, Belen e Stefano hanno dimostrato di aver messo da parte i rancori del passato. Sicuramente non c’è lo zampino di Simona Ventura ma il grande amore verso il piccolo Santiago che negli scorsi giorni ha festeggiato il compleanno. Che cosa succederà ancora? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni.