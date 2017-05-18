Selfie-Le Cose Cambiano 2 anticipazioni terza puntata: rissa tra Tina e Iva Zanicchi
di Redazione
E’ stata registrata da poco la terza puntata di Selfie-Le Cose Cambiano 2 e sono venute fuori le prime tensioni tra i protagonisti, specialmente tra Iva Zanicchi e Tina Cipollari. Il Vicolo delle News, gentilmente, ha deliziato i suoi fan con le prime anticipazioni della puntata che andrà in onda su Canale 5 il prossimo lunedì. Lo show di Simona Ventura entra nel vivo delle polemiche e la miccia è stata innescata dalla popolare cantante e presentatrice del gioco Ok il Prezzo è Giusto. Cosa ha scatenato la rissa? Tutto è iniziato quando Iva Zanicchi ha preso a cuore la storia di una donna che ha chiesto aiuto a Selfie-Le cose cambiano 2 per risolvere il problema dei fianchi larghi. Successivamente, Simona Ventura ha mostrato il video in cui la donna è andata in ospedale per fare l’operazione ed è entrata in studio per mostrare la sua trasformazione a pubblico e giurati. Da qui, è scoppiata la polemica con Tina Cipollari. La vamp e la cantante hanno litigato talmente furiosamente che ci è mancato poco che sfociasse tutto in rissa. La giurata di Selfie-Le cose cambiano 2 ha iniziato ad attaccare Iva per aver accettato questo caso, in quanto la signora in questione doveva solo andare in palestra e mettersi a dieta per risolvere questo problema e non sottoporsi a una operazione dolorosa e anche pericolosa, ma che è la strada più facile. La mentore di Selfie, sotto lo sguardo basito di Simona Ventura, ovviamente non è stata zitta e secondo le anticipazioni della terza puntata del programma di Canale 5, ha respinto ogni accusa con veemenza, tanto che la stessa conduttrice ha faticato a portare ordine in studio. Tina Cipollari, stanca della discussione, ha abbandonato lo studio salutando il pubblico, per poi rientrare. Dopo le prime due puntate soft, ecco che la trasmissione entra nel vivo con la prima polemica. Porterà bene a SuperSimo?
