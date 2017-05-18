Home Intrattenimento Uomini e Donne news Mattia Marciano: deriso dalla ex Angela Nasti?

di Redazione 18/05/2017

Mattia Marciano è nell’occhio del ciclone in questi giorni: il corteggiatore di Uomini e Donne, sin dal primo giorno, si è fatto notare perché sia Desirée Popper, sia Rosa Perrotta erano attratte da lui. Il ragazzo ha scelto di corteggiare la tronista brasiliana tra alti e bassi e una incursione di Rosa, una sorta di ultimo tentativo per portarlo via dalla rivale. Invece, Mattia le ha riservato un bel due di picche che ora probabilmente rimpiangerà , visto che Desirée ha abbandonato il Trono Classico. Oltre al danno la beffa, perché secondo le ultime news, pare che la sua ex Angela Nasti, sorella della più famosa Chiara Nasti, l’abbia deriso e sbeffeggiato su Instagram. In passato, l’ex corteggiatore di Desirèe Popper, Mattia Marciano, ha avuto una storia con la sorella di Chiara Nasti, Angela. Angela Nasti è una modella e fashion blogger, oltre ad essere la sorella minore di Chiara. I due sono stati insieme diversi mesi prima che il giovane Marciano approdasse nel programma di Maria De Filippi e diventasse, di fatto, protagonista del Trono Classico di UeD. Le news su di loro sono poche, si sa solamente che è finita e che lui voleva ricominciare a credere nell’amore buttandosi a capofitto nell’avventura di Uomini e Donne, ma è rimasto scottato visto che Desirée ha lasciato il programma. E clamorosamente, la ex Angela Nasti pare lo abbia deriso attraverso Instagram. Di sicuro, tra Mattia Marciano e Angela Nasti non deve essere finita bene, in quanto mentre andava in onda la puntata in cui Desirée Popper diceva a tutti i telespettatori di Uomini e Donne che vedeva il ragazzo solo come un amico, è apparso un post su Instagram in cui Angela rideva a crepapelle. Impossibile pensare che la frecciatina non fosse rivolta al suo ex, anche perché, a domanda precisa, non ha risposto direttamente ma neanche negato. Non si capisce lo scopo: riteneva Mattia falso a corteggiare Desirée, oppure era un segno di derisione per il fatto che per lui è finita male? Ma la frecciatina potrebbe ritorcersi contro la ragazza, visto che Mattia Marciano è in pole position per il Trono Classico di Settembre 2017.

