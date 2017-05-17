Home Intrattenimento Selfie-Le cose Cambiano 2, Simona Ventura sbotta su Twitter

Selfie-Le cose Cambiano 2, Simona Ventura sbotta su Twitter

di Redazione 17/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Simona Ventura, durante la messa in onda della seconda puntata di Selfie-Le Cose Cambiano 2, non ha potuto rispondere agli insulti ricevuti via social da un telespettatore che proprio non ha gradito il programma in onda su Canale 5 e ha insultato tutti attraverso un tweet, aggiungendo che doveva attendere fino alla mezzanotte per vedere la fiction Amore Pensaci Tu. Di solito, SuperSimo non raccoglie la sfida e lascia correre, ma stavolta è proprio sbottata: la risposta su Twitter è senza peli sulla lingua e ha ricambiato le volgarità, dicendo che lo sterco era solo lui. Inoltre, lo ha salutato con un acido addio. Simona Ventura e il telespettatore, a onor del vero, non hanno scritto insulti e offese su Twitter, bensì hanno espresso i loro pensieri attraverso degli emoticons inequivocabili. La conduttrice ha voluto quindi difendere a spada tratta il suo programma, soprattutto la seconda puntata di Selfie-Le cose Cambiano, visto che è stata denigrata pesantemente. Molti i cinguettii di sostegno a SuperSimo nonostante il tweet sembri più una risposta ironica e senza malignità piuttosto che un messaggio esasperato di chi sbotta dopo le tante critiche e accuse. Nonostante il verdetto degli ascolti, SuperSimo deve essere contenta perché il trend Selfie è balzato ai primi posti nella classifica dei trend nazionali di Twitter. Un ottimo risultato, segno che chi ha commentato ha visto il programma e la seconda puntata tanto denigrata e criticata dal telespettatore in questione. E’ doveroso segnalare che la causa degli ascolti bassi è da trovare nella spietata concorrenza della Rai, con Maltese-Il romanzo del Commissario. La presenza dell’ex coppia Stefano De Martino e Belen Rodriguez non è servita ad alimentare la curiosità della gente, neanche la nuova rinnovata giuria e gli ospiti speciali, nonché le storie toccanti e non dei veri protagonisti del programma targato Canale 5. Simona recupererà terreno, oppure Selfie è già una trasmissione superata? Di certo, il ragazzo in questione preferisce vedere altro…

Condividi Facebook Twitter Whatsapp