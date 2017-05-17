Home Intrattenimento Uomini e Donne gossip Desirée Popper, le accuse di Alessandro Calabrese

Dopo la messa in onda della registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, quella in cui Desirée Popper, a sorpresa, annuncia di voler abbandonare il programma, ci sono state diverse reazioni contrastanti, non solo negli studi Elios a Roma tra i corteggiatori, gli opinionisti e gli altri tronisti, bensì anche sui social. Maria De Filippi ha iniziato la trasmissione in modo anomalo, ovvero chiamando prima i suoi corteggiatori Mattia Marciano e Mariano Catanzaro e facendo vedere l’unica esterna che Desirée ha voluto fare, ovvero quella con Mattia. La Popper è entrata in un secondo momento, spiegando perché era molto distaccata nonostante l’interesse del giovane corteggiatore: non si è innamorata di nessuno e ha deciso, pertanto, di lasciare il programma. Mattia Marciano c’è rimasto veramente male e, a sorpresa, è voluto intervenire l’ex corteggiatore di Sonia Lorenzini Alessandro Calabrese lanciando pesanti accuse verso l’ex tronista e facendo impazzare il gossip. Alessandro Calabrese ha avuto modo di conoscere bene Desirée Popper in quanto hanno partecipato entrambi a una delle edizioni passate del Grande Fratello: in pratica, Alessandro ha caricato alcuni video sul suo profilo Instagram e ha mandato un messaggio forte all’ex corteggiatore Mattia Marciano, dicendo, tra le tante cose, che se si fossero conosciuti prima lo avrebbe avvisato che la Popper è falsa e ipocrita, oltre a recitare sempre. Accuse molto pesanti rivoli alla ex tronista. L’ex corteggiatore di Sonia Lorenzini ha già avuto modo di conoscere Desirée Popper, con la quale ha avuto anche un breve flirt, nell’ultima edizione del Grande Fratello. Il tutto è stato molto breve visto che Alessandro Calabrese è tornato con la sua ex fidanzata Lidia Vella. L’ex tronista di Uomini e Donne risponderà ad Alessandro, oppure sarà Mattia a prendere le redini della situazione?

