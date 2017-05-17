Home Attualità Cristian e Tara, la nuova vita dopo le nozze

di Redazione 17/05/2017

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto hanno decido veramente di cambiare vita: meno televisione, meno eventi live, solo la viglia di realizzarsi nel mondo del lavoro per coltivare il loro sogno di allargare la famiglia. Così come confermano le ultime news di gossip la coppia nata a Uomini e Donne ha deciso da qualche settimane di trasferirsi a Roma per cominciare un nuovo lavoro che almeno per il momento resta un mistero ma presto verrà svelato. Intanto però Cristian e Tara hanno motivato la loro decisioni in una lunga intervista al settimanale DiPiù Tv. L'ex tronista ha spiegato che hanno deciso di provate una nuova attività professionale e hanno messo su una società con alcuni personaggi romani. Ecco perché si sono trasferiti nella Capitale aprendo un nuovo capitolo della loro vita, senza dimenticare quello che è stato: “Non rinnego nulla del mio passato – ha aggiunto Gallella – e nella vita si cresce, si cambia. Ora sento il bisogno di avere tra le mani qualcosa di più solido e concreto, che ci garantisca una certa tranquillità e stabilità”. Intanto i due ragazzi fanno coppia fissa da cinque anni e nonostante un paio di periodi di profonda crisi, oggi sono più uniti che mai anche perché l'ex tronista ha cambiato tutto nella sua vita: ha ammesso di avere ridotto le serate e questo crea anche meno attriti con Tara. “E poi adesso, quando litighiamo, lo facciamo in maniera diversa rispetto a prima. Affrontiamo tutto in maniera più matura”, ha ammesso.

