Home Intrattenimento Selfie le cose cambiano 2: Simona Ventura vincerà la sfida auditel?

Selfie le cose cambiano 2: Simona Ventura vincerà la sfida auditel?

di Redazione 08/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La settimana televisiva si apre con una grande sfida in prima serata. Da una parte infatti c'è l'attesissimo debutto su Canale 5 della nuova stagione di Selfie – Le cose cambiano, lo show condotto da Simona Ventura che torna dopo il buon successo delle puntate di dicembre, ma dall'altra come confermano le anticipazioni tv su Rai 1 ci sarà anche il primo episodio di Maltese – Il romanzo del commissario, la nuova serie tv che ha come protagonista assoluto Kim Rossi Stuart e ricorda da vicino Il Commissario Montalbano. A Selfie – Le cose cambiano non mancheranno le novità. Accanto a Simona Ventura infatti tornano anche Tina Cipollari, che sarà uno dei giudici insieme alle novità Alex Belli, Pamela Camassa, Platinette e Stefano Zecchi, ma anche Alessandra Celentano accoppiata come mentore al rapper Briga (ex di Amici), Iva Zanicchi con Barbara De Rossi e l'ex calciatore Bernardo Corradi che da anni è anche marito di Elena Santarelli insieme a Stefano De Martino. Il ballerino napoletano tornerà a lavorare in tv con l'ex moglie Belen Rodriguez che sarà l'inviata del programma e le prime anticipazioni tv confermano che tra i due ci saranno nuovamente frecciatine. Molto diversa l'atmosfera in Maltese - Il romanzo del commissario su Rai1. Kim Rossi Stuart è Dario Maltese che negli anni '70 torna nella sua Sicilia abbandonata per motivi di lavoro e mai ritrovata nemmeno dopo il tragico suicidio del padre. Ma quando l'amico e collega, il commissario Gianni Peralta, viene assassinato insieme alla moglie proprio davanti a Maltese, lui deciderà di fermarsi per indagare sospettando che dietro ci sia la mafia. Nel cast ci sono anche tra gli altri Valeria Solarino, Francesco Scianna, Enrico Lo Verso, Roberto Nobile e Michela Cescon. Riuscirà Selfie, che nella prima edizione era arrivato ad un massimo del 18% di share, a battere la concorrenza Rai?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp