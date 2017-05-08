Home Intrattenimento Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: tronista abbandona senza scegliere

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: tronista abbandona senza scegliere

di Redazione 08/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E’ tempo di scelte all’interno degli studi Elios: dopo Marco Cartasegna, il prossimo a compiere il passo di lasciare il Trono Classico con la sua scelta sarà Luca Onestini, indeciso fino a poco tempo fa tra le tre corteggiatrici Soleil Sorgè, Giulia Latini e Cecilia Zagarrigo. Rosa Perrotta e Desirée Popper saranno le uniche protagoniste di Uomini e Donne e le anticipazioni rivelano dei gossip sconvolgenti: probabilmente, una tronista abbandonerà il trono senza scegliere. Desirée Popper e Rosa Perrotta sembravano delle troniste promettenti, ma qualcosa nel loro Trono Classico non va: troppo distaccate e, secondo le varie accuse, disinteressate ai loro corteggiatori. Ma le nuove anticipazioni si accaniscono su una tronista in particolare, in quanto pare che abbandonerà Uomini e Donne senza scegliere. Uomini e Donne terminerà a fine maggio, in quanto il programma condotto da Maria De Filippi andrà in pausa estiva per i mesi di giugno, luglio e agosto, per poi ricominciare a settembre. Probabilmente e per logica, le scelte di Rosa Perrotta e Desirée Popper dovrebbero essere registrate entro dieci giorni: ma le due protagoniste sono veramente pronte a scegliere? Secondo le varie notizie di gossip, Desirée potrebbe abbandonare il programma, visto che dei suoi quattro corteggiatori sembra non interessarle davvero nessuno. Neanche Mattia Marciano, conteso tra lei e Rosa Perrotta, sembra aver svegliato in lei un certo interesse nonostante il bacio. In molti pensano che abbia solo fatto scena per avere visibilità, visto che il Trono Classico di Uomini e Donne è molto seguito. Inoltre, l’antipatia verso Rosa ha prevalso e ha voluto sottrarle il corteggiatore e vincere la battaglia. Anche Rosa Perrotta potrebbe non scegliere, perché si è presa un bel due di picche da Mattia e con Alex e Pietro ha difficoltà a lasciarsi andare. Chissà se le prossime esterne riveleranno qualcosa di più.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp