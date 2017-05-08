Uomini e donne trono over news: Giorgio Manetti è fidanzato?

Giorgio Manetti del trono over avvistato fuori dagli studi di Uomini e donne con una dama: bacio appassionato

Il cavaliere del trono over di Uomini e donne si è fidanzato? Le ultime news su Giorgio Manetti si concentrano sul bacio appassionato con Roberta. Prima di scoprire qualcosa in più sull’identità di questa donna ricordiamo ai nostri lettori che l’ex di Gemma Galgani, da quando è finita la loro relazione, ha conosciute molte dame, nessuna però è riuscita a fare breccia nel suo cuore. Far perdere la testa a Manetti non è da tutte ma le foto pubblicate dal settimanale DiPiù lasciano tutti i fan di Uomini e donne senza parole.

Alta, magra e molto elegante. È così che si presenta la presunta nuova fiamma del gabbiano George. La coppia è stata paparazzata per le strade di Portofino. Mano nella mano Giorgio e Roberta sembravano davvero felici. La donna non è una sconosciuta perché si tratta della nuova dama del trono over arrivata a Uomini e donne solo poche settimane fa. Roberta Mingione, ha 45 anni, viene da Cuneo e di professione fa il vigile. Qualche anno fa ha vinto il titolo di Miss Vigilessa d’Italia. Non sappiamo altro al momento, nemmeno l’eventuale reazione di Gemma Galgani. La storica dama infatti è impegnata a conquistare Marco Firpo e sembra aver dimenticato per sempre Giorgio Manetti.

Gemma Galgani al Maurizio Costanzo Show ha dichiarato che sta vivendo un momento molto felice e che Marco le ha trasmesso grandi emozioni. Insieme fanno delle cose stupende e la storia con Giorgio Manetti sembra un ricordo del passato ormai. Noi speriamo che il cavaliere lasci il programma con Roberta e che anche lui decida di appendere al chiodo la giacca da latin lover per ‘accasarsi’. Vi aspettiamo presto per le nuove news del trono over di Uomini e donne.