Selvaggia e Francesco dopo Temptation Island si sono lasciati ufficialmente
di Redazione
11/07/2017
Selvaggia e Francesco sono una delle coppie più amate e odiate di Temptation Island. Durante l'ultima puntata il ragazzo però pare che abbia toccato il fondo, lanciando così Selvaggia Roma in un mare di confusione. In questo frangente però il popolo del web è totalmente in rivolta, ma secondo alcuni rumors i due si sono lasciati ufficialmente. Selvaggia e Francesco, storia di un amore complicato che approda a Temptation Island. Se da una parte le tentatrici stanno riuscendo a far capitolare i fidanzati, mentre i tentatori si sono trasformati in un valido supporto psicologico. Basti pensare ad Andrea Malchiorre che dispensa consigli d'amore alla bella Sara Affi Fella e molto spesso anche a Selviaggia Roma. Il consiglio dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne per le fidanzate di Temptation Island è sempre lo stesso, ovvero rompere le relazioni che ormai non vanno più... D'altronde il mondo è bello perché è vario. In questo frangente troviamo Francesco che ormai non si trattiene più nei racconti. Durante la puntata di ieri ha esagerato nei racconti su Selvaggia, soprattutto nel momento in cui le ha consigliato un consulto dallo psicologo... La ragazza però decide di non starci più, anche se afferma di tenere ancora al suo fidanzato. Secondo alcuni rumors però sembrerebbe che i due si siano lasciati ufficialmente, sarà vero? Selvaggia e Francesco hanno davvero diviso a metà il pubblico di Temptation Istand, anche se tutto sembra essere a favore della fidanzata. Secondo alcuni rumors però i due si sono lasciati ufficialmente. Questa tesi però non sembra del tutto infondata, soprattutto se consideriamo le lacrime versate di volta in volta da Selvaggia Roma... Chissà, invece, se potremmo assistere a un esilarante colpo di scena...
