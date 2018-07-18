Home Attualità Seno rifatto sciolto dall'acqua bollente, il racconto di una modella inglese

Seno rifatto sciolto dall'acqua bollente, il racconto di una modella inglese

di Redazione 18/07/2018

A fare un brodo con le carni o con il pesce, è alquanto normale ma se parlassimo di un seno rifatto e sciolto dall'acqua bollente? Questo è quanto successo ad una modella inglese, che ha raccontato un fatto alquanto bizzarro. Seno rifatto sciolto nell'acqua calda fuoriuscito da una borsa È stata la stessa protagonista a riferire al Dayly Mail quello che gli sarebbe accaduto. La narratrice è la modella Nadine Forster, che ha raccontato ai media inglesi la storia abbastanza incredibile del suo seno rifatto che si è sciolto nell'acqua calda. Nessuna ragazza deve commettere il suo errore, e per ciò ha reso noto quello che gli è accaduto. Acqua bollente sul seno Secondo il racconto di Nadine, lei era a casa ad accudire il proprio fidanzato, quando gli è capitato un banale incidente domestico. La ragazza, infatti stava preparando una borsa di acqua bollente per il ragazzo, quando questa gli è caduta addosso, proprio sul suo seno. La giovane ha provato ha chiudere il contenitore, da cui usciva il liquido incandescente. La situazione però è peggiorata, infatti dalla borsa l’interno contenuto di acqua bollente è fuoriuscito andando a finire proprio sul seno della giovane. La corsa in ospedale e il lungo periodo di guarigione La 29enne modella inglese, che indossava in quel momento una maglietta, si è tolta subito l'indumento e ha provato ad asciugarsi. Fin qui tutto apposto, ma dopo circa 20 minuti, ha visto che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Il suo seno, infatti, si stava letteralmente sciogliendo. Resasi conto dell'accaduto, la modella si è recata immediatamente in ospedale. Il personale sanitario, dopo averla visitata ed aver appreso delle dinamiche dell'incidente, le hanno pronosticato un tempo di guarigione molto lungo. A tre settimane dal curioso incidente, Nadine ha ancora delle vistose cicatrici. Questo ha creato anche dei problemi alla modella, che sente il suo seno come se fosse rovinato per sempre da un incidente che lei non pensava avesse questo effetto sulla protesi.

