Ragno violino allarme come difendersi? Aumentano le segnalazioni di punture

di Redazione 18/07/2018

Se siamo punti da un insetto è bene conoscere, nei limiti del possibile, con quale specie siamo entrati in contatto. Se è vero che con il caldo aumentano le segnalazioni di punture, che spesso sono sottovalutate. È anche vero che una specie, il ragno violino, sta suscitando preoccupazione tanto da esserci un vero e proprio allarme per le sue punture. Ma come difendersi? Per difendersi dal Ragno violino bisogna riconoscerlo L’allarme viene dall'Università di Milano, da dove il virologo Fabrizio Pagliasco, avverte dell’aumento delle punture del ragno violino (Loxosceles rufescens). Secondo l’esperto, l'insetto in questione preferisce vivere in luoghi caldi, quindi la sua presenza in Italia nei mesi estivi è maggiore, come maggiore è la frequenza dei suoi morsi. La preoccupazione del virologo dell’Università milanese è dovuta al fatto che questa specie è velenosa. Da qui l’allarme lanciato. Sul come difendersi, è ovviamente importante saper riconoscere l’insetto. Questo ha dimensioni molto ridotte e di colore giallo-marrone le sue zampe sono lunghe, sottili e ricoperte di peli. Un'altra peculiarità che lo caratterizza sta nel fatto che ha sei occhi, disposti a coppia, e non otto come normalmente hanno i ragni. Sintomi della puntura e cosa fare Il ragno violino, secondo quanto spiegato dal virologo Pregliasco, non è aggressivo, normalmente non attacca. Però se disturbato o calpestato aggredisce. Il suo carattere è da eremita. Generalmente sta nascosto in posti isolati e remoti. Lo si può trovare nascosto all'interno di scarpe e anche in posti reconditi come i cassetti della biancheria. I sintomi di un morso del ragno violino, sono prurito, bruciore e arrossamento nel giro di due o tre giorni dalla puntura. Dei batteri anaerobici, possono essere veicolati nel nostro corpo da un suo morso. Da qui ne scaturisce la sua pericolosità. Questi batteri, infatti, possono provocare dei danni alla pelle, ma non solo. Questi batteri sono cause sia di danni ai muscoli e ai reni, e l'infiammazione che portano arrivano a causare anche delle emorragie. Sarebbe opportuno, se si pensa di essere stati morsi da un ragno violino, recarsi al Pronto Soccorso, e portare con se l'insetto.

