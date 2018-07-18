Fabrizio Corona news: pillola magica e flirt con Monica Bellucci

Le ultime news di Fabrizio Corona non potevano certo essere “leggere”. Il re del gossip è tornato ed è sempre pronto a stupire con le sue dichiarazioni. Al settimanale Chi ha ammesso che è prossimo alle nozze con Silvia Provvedi e ha confessato alcuni dettagli del suo passato, svelando che ha avuto un flirt con Monica Bellucci.

Quando si sposa Fabrizio Corona

Piccante intervista quella di Fabrizio Corona al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. L'ex paparazzo uscito dal carcere cinque mesi fa ha dichiarato che è pronto per il matrimonio. Le nozze con Silvia Provvedi saranno celebrate nel 2019 se tutto andrà bene. Pochi mesi la coppia ha attraversato una crisi a causa del comportamento di Fabrizio Corona che non ha perso l'abitudine di essere al centro dell'attenzione. Al momento Corona deve frequentare il centro di recupero della comunità Alba di Bacco dove trascorre parte della sua giornata, inoltre due volte alla settimana deve presentarsi allo Smi (istituito per chi soffre di dipendenze). L'attività lavorativa è ripresa alla grande tra serate, eventi, nuovi progetti e le solite provocazioni (ricordate quando Fabrizio Corona ha mostrato il lato B su Instagram?)

Il flirt con Monica Bellucci

Corona grazie a Silvia ha riscoperto vecchie sensazioni che non provava da molto tempo e nella lunga intervista ha voluto svelare che in passato ha avuto un flirt con Monica Bellucci. Fabrizio era molto giovane e aveva conosciuto l'attrice grazie al padre. Tra Fabrizio Corona e Monica Bellucci si instaurò un bel rapporto ma lui non riuscì a portare avanti quel feeling speciale. Come tanti altri ragazzi della sua età era estasiato dalla bellezza della Bellucci. Col senno di poi si potrebbe pensare che una storia con l'attrice avrebbe potuto renderlo diverso. Infatti di quel flirt dice: “Con Monica Bellucci avevo percepito quelle sensazioni poi ritrovate con Belen e, oggi, con Silvia”.

Fabrizio Corona confessa che usa l'aiutino

L'intimità di Fabrizio Corona non è mai stata top secret e nell'intervista a Chi ha dichiarato: “Non ho mai nascosto di far uso dell'aiutino. Molti pensano che sia un gioco per strappare risate, ma in realtà non è così”. Questo è un argomento molto delicato. Prima della detenzione la sua vita sessuale era regolare, a questo si è aggiunta la somministrazione di farmaci: “Hanno iniziato a drogarmi con degli psicofarmaci che ammazzano il desiderio. Totalmente”. Dettagli forti quelli che ha voluto condividere Fabrizio Corona: “Hai due possibilità: o diventi un animale e approfitti di un detenuto gay, o pensi alla tua compagna e provi a capire se là sotto funziona tutto”.