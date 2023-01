Serie A: le designazioni ufficiali della diciassettesima giornata

Sono state ufficializzate le designazioni della 17ª giornata di Serie A. A seguito della 16ª giornata, che ha visto le squadre di Serie A tornare in campo dopo la sosta natalizia e per i Mondiali in Qatar, si gioca immediatamente nel weekend dell’Epifania, con numerose squadre che devono ribaltare la tendenza negativa inaugurata dal match infrasettimanale; ecco quali sono tutte le designazioni ufficiali, con arbitri, assistenti i addetti Var scelti per le diverse sfide.

Di seguito, sono presentate le designazioni ufficiali della 17esima giornata di Serie A:

FIORENTINA – SASSUOLO Sabato 07/01 h. 15.00

MANGANIELLO

PRETI – BACCINI

IV: RUTELLA

VAR: DOVERI

AVAR: MUTO

JUVENTUS – UDINESE Sabato 07/01 h. 18.00

MARCHETTI

VIVENZI – ROSSI C.

IV: VOLPI

VAR: LA PENNA

AVAR: DIONISI

MONZA – INTER Sabato 07/01 h. 20.45

SACCHI

BOTTEGONI – CIPRESSA

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI MARTINO

SALERNITANA – TORINO h. 12.30

COLOMBO

BRESMES – YOSHIKAWA

IV: GIUA

VAR: MARINI

LAZIO – EMPOLI h. 15.00 PEZZUTO

PALERMO – CECCON

IV: PRONTERA

VAR: NASCA

AVAR: FABBRI

SPEZIA – LECCE h. 15.00

CHIFFI

BERTI – TOLFO

IV: GUALTIERI M.

VAR: GUIDA

AVAR: FOURNEAU

SAMPDORIA – NAPOLI h. 18.00

ABISSO

BERCIGLI – CECCONI

IV: MARINELLI

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.

MILAN – ROMA h. 20.45

MASSA

LO CICERO – DI IORIO

IV: AURELIANO

VAR: IRRATI

AVAR: PICCININI

H. VERONA – CREMONESE Lunedì 09/01 h. 18.30

MARIANI

COLAROSSI – MOKHTAR

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABBATTISTA

BOLOGNA – ATALANTA Lunedì 09/01 h. 20.45

DI BELLO

ROSSI L. – CAPALDO

IV: PERENZONI

VAR: BANTI