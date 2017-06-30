Home Intrattenimento Temptation Island 2017, matrimonio in arrivo

di Redazione 30/06/2017

Il confronto ai falò tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, coppia di Uomini e Donne che si è rimessa in gioco a Temptation Island 2017 non sarà l'unica sorpresa nella prossima puntata del docu reality di Canale 5. Le ultime anticipazioni tv clamorose arrivano direttamente dal profilo Instagram di Raffaella Mennoia che ha postato una immagine ambigua: due sedie bianche di spalle che guardano il mare, un banchetto da cerimonia e una scritta, “Matrimonio”. Ma come essere certi che si tratti delle nozze di una coppia che partecipa a Temptation Island 2017? Bisogna accontentarsi di quello che ha fatto Raffaella, con un 'like' al commento di una fan che presume si tratti di una cerimonia con protagonisti due fidanzati del docu reality. Di più al momento non sappiamo, così come non sappiamo se si tratterà di un matrimonio vero e quindi valido anche per lo Stato, oppure di una cerimonia simbolica in attesa di celebrare le vere nozze. Ma quali possono essere i protagonisti? In queste ore i pronostici sul web si sprecano, anche se Riccardo e Camilla sembrano esclusi perché molto probabilmente usciranno nella prossima puntata di Temptation Island 2017 mentre questa scena di vedrà più avanti. Restano quindi gli altri, anche se Francesca ha detto chiaramente di voler lasciare Ruben, Alessio e Valeria (che per scherzo si sono già sposati quattro anni fa in vacanza) sono ad un passo dalla rottura, Selvaggia e Francesco non sembrano proprio avere quelle intenzioni. Così rimangono Sara e Nicola, che però non è partito benissimo, oppure più probabilmente Antonio e Veronica. Basterà avere pazienza e avremo tutte le risposte.

