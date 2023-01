“Sick”: trama e dove vedere il film horror ispirato alla pandemia da Covid-19

Presto disponibile in streaming “Sick”, il film dei creatori di “Scream” ispirato alla pandemia da Covid-19 che ironizza sulle pratiche della quarantena.

“Sick”: film horror dei creatori di “Scream” ispirato alla pandemia da Covid-19

“Sick” è il film slasher co-scritto dallo sceneggiatore di “Scream” (1996), Kevin Williamson, e diretto da John Hyams (“Alone”). La pellicola vuole ironizzare sulle pratiche diffuse durante la pandemia da Covid-19.

Il film è un progetto di Blumhouse e Miramax, e vede come protagonisti gli attori Gideon Adlon (The Craft: Legacy), Bethlehem Million (And Just Like That), Marc Menchaca (Ozark) e Jane Adams (Twin Peaks).

La storia raccontata in “Sick” viene così presentata: “Mentre la pandemia costringe il mondo a fermarsi, Parker e la sua migliore amica Miri decidono di mettersi in quarantena da sole nella casa di famiglia sul lago, o almeno così pensano”.

“Sick” è stato presentato in anteprima mondiale al Fantastic Fest a settembre 2022, dove ha ottenuto ottime recensioni da parte della critica, con l’agenzia di stampa UPI che lo ha definito “il film sulla pandemia più ispirato finora… “Sick” ci ricorda che ci sono ancora alcune cose più spaventose del COVID, offrendo anche la speranza che ci siano modi per sopravvivere anche ad esse”.

Trama di “Sick”, il film horror ispirato alla pandemia da Covid-19

L’ultimo lungometraggio di Blumhouse è incentrato sulle vicende di due amiche, Parker (Gideon Adlan) e Miri (Bethlehem Million), che decidono di recarsi nella capanna di famiglia in riva al lago di Parker per sfuggire dalla diffusione del Covid-19, solo per scoprire di essere perseguitate da un killer mascherato.

Una premessa piuttosto standard per la maggior parte dei film horror, ma la particolarità è proprio che “Sick” è ambientato nell’aprile 2020, al culmine della pandemia di COVID-19, e Parker e Miri stanno andando alla capanna per mettersi in quarantena. Da questa scelta ne derivano orrore, mistero e una spruzzata di satira comica.

Dove vedere “Sick” in streaming

“Sick” non verrà proiettato nelle sale cinematografiche, perciò i pochi che lo hanno visto durante i festival del cinema in cui è stato presentato in anteprima saranno gli unici ad averlo visto sul grande schermo.

Il nuovo film horror di Blumhouse farà il suo debutto su Peacock, il che ha senso data l’affiliazione di Blumhouse con la Universal Pictures. Sick arriverà sulla piattaforma di streaming Peacock venerdì 13 gennaio 2023.