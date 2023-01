Netflix trasmetterà in live streaming gli annuali Screen Actors Guild Awards (SAG) a partire dal 2024: sta pensando di includere al servizio programmi in diretta.

Netflix trasmetterà in diretta i SAG Awards a partire dal 2024

I Screen Actors Guild Awards stanno arrivando su Netflix.

Prima dell’annuncio delle nomination ai SAG Awards 2023, è stato reso noto che la cerimonia di premiazione quest’anno sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube di Netflix. Inoltre, grazie a una nuova partnership pluriennale, gli annuali SAG Awards saranno trasmessi in streaming in diretta a livello globale sulla piattaforma a partire dal 2024.

“Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova entusiasmante partnership con Netflix e non vediamo l’ora di espandere il pubblico globale per il nostro spettacolo”, lo afferma il direttore esecutivo nazionale di SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland. “Essendo l’unico programma televisivo di premiazione che onora esclusivamente le interpretazioni di attori il cui lavoro è ammirato da milioni di fan, i SAG Awards sono una parte unica e apprezzata dell’universo dell’intrattenimento“.

Bela Bajaria, direttrice della Global TV di Netflix, ha aggiunto: “I SAG Awards sono amati sia dalla comunità creativa che dagli spettatori, e ora ancora più fan in tutto il mondo potranno celebrare questi attori di talento. Mentre iniziamo a esplorare il live streaming su Netflix, non vediamo l’ora di collaborare con SAG-AFTRA per elevare ed espandere questa cerimonia speciale come evento live globale nel 2024 e negli anni a venire”.

Screen Actors Guild Awards 2023: dove e quando vederli

In attesa che dal 2024 Netflix inizi a trasmettere in diretta sulla sua piattaforma i SAG Awards, la cerimonia di premiazione del 2023 si potrà comunque vedere su YouTube.

Gli Screen Actors Guild Awards 2023, che onoreranno i risultati eccezionali di singoli attori e ensemble, andranno in onda sul canale YouTube di Netflix il 26 febbraio alle 20:00. ET/ 17:00 PST (02:00 ora italiana).

I SAG Awards sono considerati precursori chiave per i Premi Oscar. Offrono uno sguardo su come la giuria degli Academy Awards si sta muovendo, in particolare per le categorie di recitazione.