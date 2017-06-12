Home Intrattenimento Silvia Raffaele di Uomini e Donne felice in Messico con Andrea

Silvia Raffaele di Uomini e Donne felice in Messico con Andrea

di Redazione 12/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Due anni fa Silvia Raffaele ha provato due volte a trovare l'amore, prima come corteggiatrice e poi come tronista di Uomini e Donne ma non ha avuto fortuna. Fabio Colloricchio ha preferito uscire con Nicole Mazzocato nonostante il pubblico fosse tutto dalla parte della ragazza calabrese e poi una volta sul trono ha capito che non faceva per lei e so è ritirata. Il destino però era dietro l'angolo e le ha fatto trovare Andrea La Mantia con il quale è ancora felicissima come mostrano le ultime immagini della loro vacanza in Messico. Il calciatore che oggi gioca in serie B nella Pro Vercelli e allora era a Cosenza ha tutto quello che Silvia ha sempre cercato in un uomo e che non aveva trovato nel suo percorso a Uomini e Donne per mille motivi. Ecco perché, nonostante Maria De Filippi le avesse dato un'altra occasione, ha preferito rinunciare e dedicarsi al suo privato, alla famiglia con la grave malattia del padre che infatti è mancato qualche mese dopo, e ricostruirsi una vita lontano dalle telecamere. E ha deciso di seguire ovunque il suo uomo, spostandosi quest'anno in Piemonte con lui. Il viaggio in Messico che stanno facendo adesso e del quale hanno regalato alcune immagini anche ai fans, doveva già esserci un anno fa ma l'aggravarsi delle condizioni del papà di Silvia aveva convinto i due ragazzi a rinviarlo. Adesso però non c'era più motivo per non partire e così l'hanno fatto. Prossimo passo il matrimonio, anche se per ora i due ragazzi non hanno ancora fissato una data.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp