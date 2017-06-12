Home Intrattenimento Temptation Island 4 anticipazioni tentatrici: ritorno in TV per Carmen Rimauro e Simona Solimeno

di Redazione 12/06/2017

Hanno preso il via in Sardegna le registrazioni della quarta edizione di Temptation Island e, come ogni anno, le coppie di concorrenti partecipanti al reality condotto da Filippo Bisciglia saranno messe alla prova da tentatori e tentatrici. Se tra le coppie i volti noti sono solo Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, tra le file delle tentatrici di Temptation Island 4 appaiono due ex corteggiatrici di Uomini e Donne che hanno fatto parlare molto ai loro tempi: stiamo parlando di Carmen Rimauro, pretendente di Manuel Vallicella, e Simona Solimeno, che aveva sceso le scale per Claudio D’Angelo. Le anticipazioni sono molto scarse perché il set Mediaset è blindato e si dovrà aspettare il 26 giugno 2017 per capire se siano vere o meno, ma il ritorno in TV delle due ragazze si preannuncia molto piccante. Secondo le anticipazioni della nostra fonte, ovvero Il Vicolo delle News, Carmen Rimauro pare stia mettendo in pericolo la coppia formata proprio da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo: pare che i due abbiano registrato una esterna insieme. La ex corteggiatrice di Manuel Vallicella farà dimenticare la fidanzata all’ex tronista UeD? Oltre alle anticipazioni e ai gossip riguardo Temptation Island 2017, è bene ripassare chi sono Carmen Rimauro e Simona Solimeno. La prima è nata a Napoli e ha 20 anni: ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Manuel Vallicella fino a quando lo stesso non ha abbandonato il Trono Classico. Oltre a studiare Psicologia, Carmen lavora come modella e si è distinta per la sua semplicità e la sua timidezza. Simona Solimeno ha 27 anni ed è toscana. Ha debuttato nel dating show di Maria De Filippi corteggiando Claudio D’Angelo, ma dopo alcune esterne ha deciso di eliminarsi perché aveva capito che non era lei la scelta. Il loro ritorno in TV passa per Temptation Island 4, in onda dal 26 giugno 2017 su Canale5.

