Home Economia & Lavoro Cranberries concerti annullati: come richiedere il rimborso dei biglietti

Cranberries concerti annullati: come richiedere il rimborso dei biglietti

di Redazione 21/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Brutte notizie per i fan dei Cranberries. Purtroppo il tour europeo della band irlandese è stato annullato a causa di problemi di salute della cantante Dolores O’Riordan. La tournée era iniziata lo scorso 30 maggio e sarebbe andata avanti fino al 30 agosto con gli attesissimi concerti a Padova, Roma, Firenze e Cattolica, rispettivamente il 23, 26 e 27 giugno 2017. Il motivo è un grave problema alla schiena della cantante irlandese: ordini tassativi dei medici di assoluto riposo hanno indotto ad annullare il tour per poter completare le terapie e guarire. Questo fa sorgere un problema per chi ha acquistato per tempo i biglietti: come richiedere il rimborso per i concerti annullati? Ad oggi, mercoledì 21 giugno 2017, non ci sono notizie circa nuove date dei concerti italiani dei The Cranberries: la speranza che vengano riprogrammati è andata svanita semplicemente leggendo la nota della band irlandese per giustificare l’annullamento del tour, ma i fan vogliono sapere come e se è possibile ottenere un eventuale rimborso, visto che i concerti annullati erano sia singoli, sia all’interno di Festival che si terranno ugualmente senza la loro presenza. Ovviamente dispiace per i problemi di salute della leader Dolores O’Riordan, ma si sa che il prezzo di questi ticket non è certamente economico e conveniente. Per quanto riguarda il rimborso dei biglietti dei Cranberries, quelli per i Festival, in cui partecipano anche altri gruppi, non potranno essere rimborsati mentre per i concerti singoli dei The Cranberries si potrà richiedere il rimborso entro il 14 luglio per le date saltate di Roma, Padova e Cattolica, collegandosi sul sito di Ticketone se acquistati online, o recandosi dal proprio rivenditore. Per la data del 24 giugno a Firenze, invece, non sarà possibile chiedere il rimborso in quanto si esibiranno altri artisti, i cui nomi sono scritti nelle locandine.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp