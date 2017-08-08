Sinead O’ Connor disperata su Facebook, Annie Lennox interviene dopo il video

Il video shock di Sinéad O'Connor su Facebook ha fatto il giro del mondo, le reazioni dei colleghi

Sinead O’ Connor ha pubblicato un video su Facebook di 11 minuti circa in cui dice di essere da sola. La cantante ha trovato il coraggio di parlare delle malattie mentali che ha definito ‘droghe’. Dalla stanza di un motel del New Jersey ha detto anche che tutti la trattano male e può contare solo sul suo psichiatra. L’immensa voce di grandi successi come ‘Nothing compares 2 u’ si è sfogata, ma la sua vita non è stata sempre semplice. Da quando è stata abbandonata dai manager e dai mariti è stata tagliata dal circuito musicale e per un’artista del suo calibro non è semplice. L’ultimo album di Sinead O’ Connor ‘I’m not bossy, I’m the boss’ è stato pubblicato nel 2014.

La cantante a novembre 2015 aveva condiviso un altro video su Facebook in cui annunciava il suicidio. Per fortuna le autorità irlandesi riuscirono ad intervenire tempestivamente. A maggio dello scorso anno invece Sinead O’ Connor dopo una passeggiata in bicicletta a Chicago fece perdere le sue tracce, ma anche in quel caso venne trovata sana e salva. Pochi mesi dopo, sempre su Facebook aveva fatto sapere di essersi disintossicata ma un intervento chirurgico al fegato ha messo a dura prova il suo morale.

Annie Lennox su Facebook risponde al video di Sinead O’ Connor

Ogni volta che Sinead O’ Connor chiede aiuto sono tanti i messaggi di supporto, poco fa è arrivato quello della collega Annie Lennox. L'ex cantante degli Eurithmics vuole sapere se ci dono amici stretti o familiari che potrebbero offrirle supporto amorevole perché è terribile vederla in quello stato.