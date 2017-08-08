Fine del mondo ad agosto 2017: bufala o verità?

Teorie cospirazioniste indicano agosto 2017 come l’ultimo mese per gli esseri umani

Le teorie cospirazioniste non vanno mai in ferie, agosto 2017 segnerà davvero la fine del mondo per il nostro pianeta? Da qualche giorno si torna a parlare dell’impatto del pianeta X sulla Terra, una teoria diffusa da David Meade, priva di fondamento scientifico, è rimbalzata in rete prepotentemente.

Planet X The 2017 Arrival: la fine del mondo nel libro del numerologo

David Meade ha scritto un libro in cui spiega che ad agosto 2017 ci sarà la fine del mondo. Durante questo mese infatti ci sarà un’eclissi solare e questo è il segnale che il pianeta X (Nibiru) che non è mai stato osservato dagli scienziati si scontrerà con la Terra. Gli eventi drammatici che si scateneranno sulla terra (terremoti e tsunami) avranno delle conseguenze devastanti per noi esseri umani sino all’estinzione. Per la NASA la teoria di David Meade, l’agenzia spaziale americana ha bollato come bufala non solo la storia di Nibiru ma tutte le altre che circolano in rete. La profezia è piuttosto fantasiosa perché mancano le basi scientifiche, il pianeta X dovrebbe essere collocato tra Giove e Saturno ma gli scienziati e le sonde spaziali non hanno mai rilevato la sua presenza.

L’ipotesi apocalittica non è la prima, la fine del mondo incuriosisce appassionati e non solo. Ricordate nel 2011 quando si parlava della profezia dei Maya? Quella che indica agosto 2017 come l’ultimo per la terra è di un rabbino e veggente Samuele. Nel 1217 ha avuto delle visioni sul futuro di Gerusalemme, e David Meade che è un numerologo ha collocato la fine del mondo mediante l’identificazione del pianeta X come Strumento del Giudizio. Il libro di Meade costa solo 2 dollari e 80 centesimi ed è disponibile su Kindle. Ci sono anche le istruzioni per sopravvivere alla fine del mondo.