Uomini e Donne news: il ritorno di Paola Frizziero

di Redazione 23/06/2017

Sono passato dodici anni dalla prima apparizione di Paola Frizziero a Uomini e Donne, eppure l'ex corteggiatrice e tronista napoletana è ancora una delle più amate dal pubblico. La sua storia tormentata con Sasà Angelucci, poi finito con Karina Cascella, la scelta di Carmine Fummo che però le disse 'no' l'hanno fatta passare alla storia del dating show ma da allora la ragazza è sparita. Ora però rispunta con una serie di immagini che svelano il suo nuovo lavoro, quello di cassiera in un supermercato. In effetti Paola Frizziero, dopo aver lasciato definitivamente gli studi di Uomini e Donne, non è più tornata sui propri passi anche se il pubblico più volte ha sperato di rivederla di nuovo come tronista, oppure protagonista in altri programmi come Temptation Island. Invece l'ex tronista di UeD ha preferito dedicarsi alla vita privata ed è scomparsa dalle news di gossip. Un paio di anni fa era arrivata la segnalazione del suo possibile matrimonio con un uomo rimasto misterioso, ma lei sui social non compare praticamente mai e quindi è difficile avere notizie fresche. Oggi però, dopo che negli anni scorsi la bella Paola si è dedicata ad insegnare l'italiano agli stranieri presso l'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli ed è stata anche molto attiva in missioni umanitarie in Africa, finalmente arrivano nuove notizie per i fans. La Frizziero ha cominciato a lavorare in un supermercato del Vomero e il sorriso è quello dei suoi giorni migliori.

