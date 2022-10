Snow On The Beach (ft. Lana Del Rey) di Taylor Swift: testo, traduzione e significato della canzone

Midnights offre la collaborazione tra due icone della musica pop. Snow On The Beach (feat. Lana Del Rey) è l’unica canzone del nuovo album di Taylor Swift a presentare un featuring.

Testo di Snow On The Beach (feat. Lana Del Rey)

[Verse 1: Taylor Swift]

One night, a few moons ago

I saw flecks of what could’ve been lights

But it might just have been you

Passing by unbeknownst to me

Life is emotionally abusive

And time can’t stop me quite like you did

And my flight was awful, thanks for asking

I’m unglued, thanks to you

[Chorus: Taylor Swift, Taylor Swift & Lana Del Rey]

And it’s like snow at the beach

Weird, but fucking beautiful

Flying in a dream

Stars by the pocketful

You wanting me

Tonight feels impossible

But it’s coming down

No sound, it’s all around

[Post-Chorus: Taylor Swift, Lana Del Rey]

Like snow on the beach

Like snow on the beach

Like snow on the beach

Like snow, ah

[Verse 2: Taylor Swift, Taylor Swift & Lana Del Rey]

This scene feels like what I once saw on a screen

I searched “aurora borealis green”

I’ve never seen someone lit from within

Blurring out my periphery

My smile is like I won a contest

And to hide that would be so dishonest

And it’s fine to fake it ‘til you make it

‘Til you do, ‘til it’s true

[Chorus: Taylor Swift & Lana Del Rey]

Now it’s like snow at the beach

Weird, but fucking beautiful

Flying in a dream

Stars by the pocketful

You wanting me

Tonight feels impossible

But it’s coming down

No sound, it’s all around

[Post-Chorus: Taylor Swift, Taylor Swift & Lana Del Rey]

Like snow on the beach

Like snow on the beach

Like snow on the beach

Like snow, ah

[Bridge: Taylor Swift, Taylor Swift & Lana Del Rey]

I can’t speak, afraid to jinx it

I don’t even dare to wish it

But your eyes are flying saucers from another planet

Now I’m all for you like Janet

Can this be a real thing? Can it?

[Chorus: Taylor Swift & Lana Del Rey, Taylor Swift]

Are we falling like snow at the beach? (Snow at the beach)

Weird, but fucking beautiful

Flying in a dream (Flying in a dream)

Stars by the pocketful

You wanting me (You wanting me)

Tonight feels impossible

But it’s coming down

No sound, it’s all around

[Post-Chorus: Taylor Swift, Lana Del Rey]

Like snow on the beach (Snow on the beach)

Like snow on the beach (Snow on the beach)

Like snow on the beach (Snow on the beach)

Like snow, ah

It’s coming down

No sound, it’s all around

Traduzione del testo di Snow On The Beach (feat. Lana Del Rey)

[Verse 1: Taylor Swift]

Una notte, poche lune fa

Ho visto macchie di quelle che avrebbero potuto essere luci

Ma potevi anche essere tu

Passando a mia insaputa

La vita è emotivamente abusiva

E il tempo non può fermarmi come invece hai fatto tu

E il mio volo è stato terribile, grazie per averlo chiesto

Sono arrabbiata, grazie a te

[Chorus: Taylor Swift, Taylor Swift & Lana Del Rey]

Ed è come neve sulla spiaggia

Strana, ma dannatamente bella

Volare in un sogno

Stelle a portata di mano

Tu che mi vuoi

Stanotte sembra impossibile

Ma sta cadendo

Nessun suono, è tutta intorno

[Post-Chorus: Taylor Swift, Lana Del Rey]

Come neve sulla spiaggia

Come neve sulla spiaggia

Come neve sulla spiaggia

Come neve, ah

[Verse 2: Taylor Swift, Taylor Swift & Lana Del Rey]

Questa scena sembra quella che una volta ho visto su uno schermo

Ho cercato “aurora boreale verde”

Non ho mai visto nessuno illuminato dall’interno

Che sfoca la mia visione periferica

Il mio sorriso è come se avessi vinto un concorso

E nasconderlo sarebbe così disonesto

E va bene fingere finché non ce la fai

Finché non lo fai, finché non diventa realtà

[Chorus: Taylor Swift & Lana Del Rey]

Ed è come neve sulla spiaggia

Strana, ma dannatamente bella

Volare in un sogno

Stelle a portata di mano

Tu che mi vuoi

Stanotte sembra impossibile

Ma sta cadendo

Nessun suono, è tutta intorno

[Post-Chorus: Taylor Swift, Lana Del Rey]

Come neve sulla spiaggia

Come neve sulla spiaggia

Come neve sulla spiaggia

Come neve, ah

[Bridge: Taylor Swift, Taylor Swift & Lana Del Rey]

Non posso parlare, ho paura di rovinarlo

Non oso nemmeno sperarlo

Ma i tuoi occhi sono dischi volanti da un altro pianeta

Ora sono all for you come Janet

Può questo essere reale? Può?

[Chorus: Taylor Swift & Lana Del Rey]

Ed è come neve sulla spiaggia

Strana, ma dannatamente bella

Volare in un sogno

Stelle a portata di mano

Tu che mi vuoi

Stanotte sembra impossibile

Ma sta cadendo

Nessun suono, è tutta intorno

[Post-Chorus: Taylor Swift, Lana Del Rey]

Come neve sulla spiaggia

Come neve sulla spiaggia

Come neve sulla spiaggia

Come neve, ah

Sta cadendo

Nessun suono, è tutta intorno

Significato di Snow On The Beach (feat. Lana Del Rey): la magia di innamorarsi insieme

In Snow On The Beach, Taylor Swift e Lana Del Rey raccontano di due persone che nello stesso momento si innamorano reciprocamente, creando un momento inaspettatamente magico e surreale.

Taylor Swift ha spiegato che:

La canzone descrive l’innamorarsi di qualcuno nello stesso momento in cui questa persona si sta innamorando di te, in questa sorta di momento catastrofico e sbiadito in cui ti rendi conto che qualcuno si sente esattamente come ti senti tu, nello stesso momento, allora ti guardi intorno dicendo: “Aspetta, è vero? È un sogno? È vero? Sta succedendo davvero?”. Un po’ come vedessi la neve che cade su una spiaggia.

L’accostamento delle voci di Taylor Swift e Lana Del Rey risulta in un coro quasi celestiale che si sposa perfettamente con la base musicale del brano, a sua volta in grado di trasportare l’ascoltatore in un mondo magico dove nevica in riva al mare e le stelle sono a portata di mano.

Riguardo alla possibilità di collaborare con Lana Del Rey in una canzone dell’album Midnights, Taylor Swift afferma:

Lana Del Rey è, secondo me, una delle migliori artiste musicali di sempre. Il fatto che io possa esistere insieme a lei è un onore e un privilegio, e il fatto che sia stata così generosa da collaborare con noi a questa canzone è qualcosa di cui sarò grata per tutta la vita.