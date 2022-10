Anti-Hero: testo, traduzione e significato del nuovo singolo di Taylor Swift

Taylor Swift torna con Midnights, Anti-Hero è il primo singolo, che la star ha rivelato essere tra le canzoni più introspettive e oneste della sua carriera.

Anti-Hero: il nuovo singolo di Taylor Swift e la premiere del video musicale

“Anti-Hero” è la terza traccia del decimo album in studio di Taylor Swift, Midnights. L’artista ha rivelato il titolo del brano nel sesto episodio del suo gioco su TikTok Midnight Mayhem With Me il 2 ottobre 2022.

Scelta come singolo, Anti-Hero ha anche un video musicale, scritto e diretto da Taylor Swift. Il video ufficiale è stato pubblicato sul profilo YouTube di Taylor Swift a poche ore dal rilascio dell’album Midnights.

Testo di Anti-Hero, in Midnights di Taylor Swift

[Verse 1]

I have this thing where I get older, but just never wiser

Midnights become my afternoons

When my depression works the graveyard shift, all of the people

I’ve ghosted stand there in the room

[Pre-Chorus]

I should not be left to my own devices

They come with prices and vices

I end up in crisis

(Tale as old as time)

I wake up screaming from dreaming

One day, I’ll watch as you’re leaving

‘Cause you got tired of my scheming

(For the last time)

[Chorus]

It’s me, hi

I’m the problem, it’s me

At teatime, everybody agrees

I’ll stare directly at the sun, but never in the mirror

It must be exhausting always rooting for the anti-hero

[Verse 2]

Sometimes, I feel like everybody is a sexy baby

And I’m a monster on the hill

Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city

Pierced through the heart, but never killed

[Pre-Chorus]

Did you hear my covert narcissism I disguise as altruism

Like some kind of congressman?

(A tale as old as time)

I wake up screaming from dreaming

One day, I’ll watch as you’re leaving

And life will lose all its meaning

(For the last time)

[Chorus]

It’s me, hi

I’m the problem, it’s me (I’m the problem, it’s me)

At teatime, everybody agrees

I’ll stare directly at the sun, but never in the mirror

It must be exhausting always rooting for the anti-hero

[Bridge]

I have this dream my daughter-in-law kills me for the money

She thinks I left them in the will

The family gathers around and reads it

And then someone screams out

“She’s laughing up at us from hell”

[Breakdown]

It’s me, hi

I’m the problem, it’s me

It’s me, hi

I’m the problem, it’s me

It’s me, hi

Everybody agrees, everybody agrees

[Chorus]

It’s me, hi (Hi)

I’m the problem, it’s me (I’m the problem, it’s me)

At teatime (Teatime), everybody agrees (Everybody agrees)

I’ll stare directly at the sun, but never in the mirror

It must be exhausting always rooting for the anti-hero

Traduzione di Anti-Hero, il nuovo singolo di Taylor Swift

[Verse 1]

Ho questa cosa che divento più grande, ma mai più saggia

Le mezzenotti diventano i miei pomeriggi

Quando la mia depressione colpisce di notte,

Tutte le persone che ho lasciato indietro sono nella stanza

[Pre-Chorus]

Non dovrei essere lasciata sola con i miei pensieri

Vengono con prezzi e vizi

Io finisco in crisi

(Storia vecchia come il tempo)

Mi sveglio urlando dal sogno

Un giorno, ti guarderò mentre te ne vai

Perché sei stanco dei miei complotti

(Per l’ultima volta)

[Chorus]

Sono io, ciao

Sono il problema, sono io

All’ora del tè, tutti sono d’accordo

Guarderò direttamente al sole, ma mai allo specchio

Deve essere estenuante tifare sempre per l’antieroe

[Verse 2]

Alcune volte mi sento come se tutti fossero affascinanti

E io sono il mostro sulla collina

Troppo grande per stare con gli altri, barcollando lentamente verso la tua città preferita

Trafitta al cuore, ma mai uccisa

[Pre-Chorus]

Hai sentito del mio narcisismo nascosto che travesto da altruismo

Come una specie di deputato?

(Una storia vecchia come il tempo)

Mi sveglio urlando dal sogno

Un giorno, ti guarderò mentre te ne vai

E la vita perderà tutto il suo significato

(Per l’ultima volta)

[Chorus]

Sono io, ciao

Sono il problema, sono io

All’ora del tè, tutti sono d’accordo

Guarderò direttamente al sole, ma mai allo specchio

Deve essere estenuante tifare sempre per l’antieroe

[Bridge]

Faccio questo sogno in cui mia nuora mi uccide per i soldi

Lei pensa che li abbia lasciati a loro nel testamento

La famiglia si riunisce e lo legge

E poi qualcuno urla

“Sta ridendo di noi dall’inferno”

[Breakdown]

Sono io, ciao

Sono il problema, sono io

Sono io, ciao

Sono il problema, sono io

Sono io, ciao

Tutti sono d’accordo, tutti sono d’accordo

[Chorus]

Sono io, ciao

Sono il problema, sono io

All’ora del tè, tutti sono d’accordo

Guarderò direttamente al sole, ma mai allo specchio

Deve essere estenuante tifare sempre per l’antieroe

Significato di Anti-Hero: una canzone sulle insicurezze e la depressione

Nonostante la base up-beat di Anti-Hero, come spesso accade con Taylor Swift, il testo è ben lontano dall’essere allegro e spensierato. Anti-Hero è uno dei brani più onesti e vulnerabili di Swift, in cui racconta le sue insicurezze, i pensieri negativi e la depressione.

Su Instagram Taylor Swift ha rivelato:

Non credo di aver approfondito così nel dettaglio le mie insicurezze prima di adesso. Combatto con l’idea che la mia vita sia diventata di dimensioni ingestibili, e non per suonare troppo cupa, ma semplicemente mi batto con l’idea di non sentirmi una persona.

Anche il video musicale, scritto e diretto da Taylor Swift, è in apparenza vivace ed esilarante. A ben guardare, tuttavia, si tratta di una rappresentazione del modo ironico e fintamente gioioso che spesso chi affronta battaglie con se stesso utilizza per paura di appesantire chi ascolta.

L’artista sostiene più volte di sentirsi un problema (I’m the problem, it’s me), si aspetta che tutte le persone che dicono di amarla prima o poi la tradiranno (One day, I’ll watch as you’re leaving and life will lose all its meaning), ha paura di confrontarsi direttamente con la sua immagine riflessa (I’ll stare directly at the sun, but never in the mirror).

Considerati tutti i temi affrontati da Swift nel brano, si può concludere che Anti-Hero è a tutti gli effetti la canzone più onesta e vulnerabile dell’artista.